В Украине смертность втрое превышает рождаемость

За первое полугодие 2024 года в Украине родилось 87 655 детей, что на 9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время, зафиксировано 250 972 смертей. Об этом сообщает Опендатабот в понедельник, 5 августа.

По данным аналитиков, в 1,5 раза сократилась рождаемость по сравнению с периодом до полномасштабного вторжения в этом году: 87 655 детей против 132 595 в 2021 году.

Больше всего новорожденных зарегистрировано в Киеве — 9 695 младенцев, во Львовской области — 7 923 и Днепропетровской — 6 962.

Стабильно мало детей рождается в прифронтовых регионах: на Херсонщине (221 ребенок) и Донбассе (702). В Луганской области за полгода вообще не было зарегистрировано ни одного младенца.

Отмечается, что на одного новорожденного гражданина приходится три умерших. Это соотношение является одним из ключевых показателей демографического кризиса.

«Для сравнения, в доковидных в 2018-2020 годах на одного ребенка приходилось двое умерших. 250 972 человека умерли в Украине за первые полгода 2024 года. Это в 1,4 раза меньше, чем за аналогичный период 2021 года, когда зафиксировали 349 человек. Однако стоит отметить, что 2021 год был пиковым на смерти из-за пандемии Covid-19», — заявили аналитики.

Меньше всего умерших — на прифронтовых Херсонщине (2334) и Донбассе (5753) и в Черновицкой области (5422).

Антирекорд установили на Днепропетровщине — 26 374, Харьковщине — 17 999 и в Киеве — 17 449.

Напомним, Украине грозит демографическая катастрофа.