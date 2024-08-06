Ученые обнаружили во льдах Антарктиды кое-что странное

Группа экспертов из Сиднейского технологического университета в Австралии и Королевского института морских исследований Нидерландов обнаружила во льдах Антарктиды кое-что странное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что там были найдены хищные микроорганизмы.

Сообщается также, что древние микроорганизмы, которые существуют в суровых условиях Антарктиды, способны особым образом действовать как паразитические хищники.

Ожидается, что данное открытие поможет ответить на вопросы об их потенциальном влиянии на Землю и за ее пределами.

Кроме этого информируется, что в глубинах Антарктиды есть Глубокое озеро, которое является домом для архей, одноклеточных организмов, которые успешно выживают в экстремальных условиях.

Добавляется, что несмотря на низкие температуры и высокое содержание соли в озере, микроорганизмы не просто выживают, но и охотно проявляют хищническое поведение. Такое поведение никогда ранее не было зарегистрировано у архей.

Говорится, что данные археи могут проникать в клетки-хозяева и разрушать их.

Резюмируется, что подобное поведение похоже на некоторые вирусы, а проведенное исследование дает представление о роли архей в экосистемах, особенно в экстремальных условиях.

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