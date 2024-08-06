Американцы бьют тревогу: тропические высокогорные ледники рекордно растаяли

Эксперты из Бостонского колледжа в США забили тревогу. Стало известно, что случилось.

Американцы говорят о том, что тропические высокогорные ледники уменьшились до рекордно маленьких размеров за последние 11,7 тысячи лет.

Во время своей работы ученые оценили данные о коренной породе четырех ледников в Андах, выяснив в итоге, что скорость их отступления оказалась выше, чем сообщалось до этого.

Специалисты установили химический состав коренной породы, недавно обнажившейся перед отступившими ледниками.

Оказалось, что ледники начали таять лишь в последние несколько десятилетий.

Подчеркивается, что подобная тенденция связана с глобальным потеплением.

Резюмируется, что тропические ледники находятся на грани исчезновения, а их отступление может произойти значительно быстрее, чем предполагалось.

Ранее мы писали, что совсем скоро Австрия может остаться без своих альпийских ледников.