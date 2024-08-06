Диетолог назвал фрукты и ягоды, которые содержат больше всего сахара

Российский диетолог Алексей Березников поведал кое-что важное о фруктах и ягодах. Он рассказал, где содержится больше всего сахара.

Эксперт сказал: «Люди, которые боятся повышения сахара в крови, выбирают кислые фрукты, интуитивно полагая, что там меньше сахара».

Добавляется: «Ориентироваться нужно не на вкус фрукта или ягоды, а на гликемический индекс. Чем он выше, тем менее фрукт полезен для людей, склонных к избыточной массе тела и сахарному диабету, и тем меньше его стоит включать в рацион».

Так, поясняется, что не нужно злоупотреблять фруктами и ягодами с гликемическим индексом выше 35.

Это – киви, актинидия, крыжовник, голубика, черника, виноград, хурма, банан, дыня, ананас, арбуз, а также все цитрусовые.

Уточняется: «Все, что ниже 35, можно есть каждый день».

Информируется, что фрукты и ягоды с гликемическим индексом ниже 35 это: авокадо (10), вишня (25), клубника (25), малина (25), груша (30), абрикос (34).

Сообщается: «Фрукты и продукты с высоким гликемическим индексом могут привести к ожирению и сахарному диабету второго типа. Всему причиной нарушение правильной секреции инсулина. Продукты с гликемическим индексом выше 70, например, фруктовый мармелад, сухофрукты, способны быстро и в больших количествах увеличивать содержание глюкозы в крови. Причем так же быстро и заканчивается поступление сахара в кровь».

Резюмируется, что с учетом скорости и объемов поступающей глюкозы инсулина организм секретирует больше, чем нужно для этого объема сахара. Если это происходит систематически, то количество инсулина, выделенное в кровь сверх необходимого, начинает проявлять метаболические эффекты.

Ранее были названы продукты, которые приближают старость.