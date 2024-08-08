Стало известно, какие алкогольные напитки нельзя смешивать

Российский Антон Масякин рассказал о том, какие алкогольные напитки нельзя смешивать. Эксперт поведал важные нюансы.

Он отметил: «Что касается смешивания напитков: лучше вообще ничего не смешивать и не употреблять, но уж шипучее с нешипучим точно не мешать, то есть, например, шампанское с вином, поскольку газообразное состояние всегда способствует более легкому всасыванию этанола, содержащегося в спиртных напитках».

Специалист добавил, что если человек употребляет алкоголь, то лучше чтобы тот был одного вида.

Ранее канадцы развенчали популярный миф об алкоголе.