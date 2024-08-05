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Новости > Тайвань готовит своих граждан к вторжению Китая, — WP

Тайвань готовит своих граждан к вторжению Китая, — WP

Александр Панько
05.08.24 11:17
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Тайвань готовит своих граждан к вторжению Китая, — WP

Власти Тайваня готовят своих граждан к вторжению Китая. Сейчас дела у страны идут не очень хорошо. Об этом сообщает The Washington Post.

Угроза со стороны Пекина усилилась после того, как Си Цзиньпин заявил о неизбежности воссоединения Китая с Тайванем. Он подчеркнул свою готовность использовать силу для достижения этой цели, отправив все большее количество военных самолетов и военных кораблей для проверки обороны острова.

Тайвань, в свою очередь, пытается улучшить свою обороноспособность. В частности, продлевает обязательную военную службу и модернизирует текущую подготовку резервистов в рамках более широкого сдвига в оборонной стратегии. Это делается для того, чтобы заставить Си Цзиньпина дважды подумать, прежде чем рискнуть и применить силу.

Однако молодые тайваньцы не откликаются на призыв. Также недавно министр обороны Веллингтон Ку признал, что нехватка оборудования и инструкторов замедлила попытки профессионализировать подготовку резервистов.

«Я должен честно сказать, что нам нужно быстро усилить (подготовку), поскольку еще многое предстоит улучшить», — сказал он в июня.

Как сообщается, Тайвань хочет создать профессиональные резервные силы для поддержки 155 000 действующих солдат. Все тайваньские мужчины, которые родились в 2005 году или позже, теперь обязаны записаться на год службы, в то время как около 2 млн бывших солдат должны проходить переподготовку каждые два года.

Но чиновники признали, что отстают от графика с планами по обучению резервистов и призывников тому, как дополнять войска на передовой в случае войны. Только 6% подходящих призывников (6936 человек) приняли участие в недавно внедренной 12-месячной программе в этом году. Большинство отложили военную службу, чтобы сначала поступить в университет, а это означает, что многие 2005 года рождения не будут обучены до 2027 года.

Те, кто проходит военную службу в этом году, не проходят ожидаемую подготовку. Предполагалось, что избранная группа призывников научится использовать беспилотники, противотанковые ракеты Kestrel и ракеты класса «земля-воздух» Stinger, но в этом году не было достаточного количества курсантов, чтобы начать обучение.

Медленный прогресс Тайваня в усилении подготовки войск беспокоит военных экспертов как в Вашингтоне, так и в Тайбэе, которые призывают власти действовать быстрее, чтобы сдержать Си Цзиньпина и предотвратить войну.

Также WP отмечает, в самой большой армии мира — армии Китая, насчитывается 2 млн действующих военнослужащих, а также ежегодно набирается около 400 000 призывников. Кроме того, оборонный бюджет страны в 230 млрд долларов в 13 раз превышает бюджет Тайваня в 2023 году.

Напомним, Си Цзиньпин заявил, что не существует силы, которая может помешать «воссоединению» Китая с Тайванем.

Тэги: Китай, Тайвань, вторжение

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