Германия продолжит укреплять ПВО Украины, — Писториус

Германия продолжит предпринимать усилия по усилению украинского ПВО. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью DW, опубликованном в воскресенье, 4 августа.

«Как сторонники Украины, мы должны увеличить поставки, потому что противовоздушная оборона имеет решающее значение. Поэтому Германия уже предоставила три системы Patriot и несколько систем IRIS-T», — заявил Писториус.

По его словам, наращивание поставок сегодня имеет ключевое значение, поскольку это поможет защитить критическую инфраструктуру Украины в зимний период.

В то же время Писториус не подтвердил информацию о том, что немецкая сторона помогает вооружать поступающие из Франции истребители F-16, заметив, что эта информация «требует проверки».

Напомним, Германия купит для Украины три системы HIMARS.