Мали заявила о разрыве дипломатических отношений с Украиной

Переходное правительство Мали разрывает дипломатические отношения с Украиной. Об этом говорится в Коммюнике о расторжении дипотношений, которое обнародовало министерство управления территориями и децентрализации Мали.
В документе Украину обвинили в поддержке терроризма.
В малийском правительстве отметили, что ранее их страна придерживалась позиций нейтралитета по российско-украинскому вопросу, однако в заявлении написали о «неонацистском и воровском характере» украинской власти.
Малийская сторона отметила, что представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов якобы признал роль Киева в тяжелом поражении от туарегов 25-27 июля военных ВС Мали и российских «вагнеровцев», дружественных к Москве, которых Бамако привлекает для усиления своей армии.
Бамако считает, что таким образом Украина вмешивается в дела Мали.
Власти страны также обратятся в суд в связи с поддержавшими туарегов заявлениями украинских чиновников.
Напомним, в Мали повстанцы-туареги убили и ранили десятки бойцов ЧВК Вагнер. Группировка Вагнера подтвердила стычку с туарегами и признала потери.