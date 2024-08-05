Блинкен назвал вероятные сроки атаки Ирана и «Хезболлы» на Израиль

Атака Ирана и «Хезболлы» на Израиль может начаться уже в понедельник, 5 августа. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает Axios.

Глава американской дипломатии созвал конференц-связь для координации действий с близкими союзниками США из числа стран «Группы семи» (G7), чтобы попытаться в последнюю минуту организовать дипломатическое давление на Иран и «Хезболлу» с целью минимизации их возмездия. По его словам, ограничение влияния ударов исламистов является лучшим шансом предотвратить полномасштабную войну.

Блинкен подчеркнул, что США убеждены в мести Ирана и «Хезболлы». При этом он не уточнил, какую форму примет возмездие, по сравнению с атакой на Израиль 13 апреля, когда Тегеран запустил в сторону Израиля почти 350 ударных дронов и ракет, а Тель-Авив, США и их союзники работали вместе для перехвата большинства из них.

«Мы не знаем точного времени атак, но они могут начаться уже в ближайшие 24-48 часов, — то есть уже в понедельник. США прилагают усилия, чтобы разорвать цикл эскалации, пытаясь максимально ограничить атаки Ирана и „Хезболлы“, а после сдержать ответ Израиля», — сказал Блинкен.

Госсекретарь обратился к министрам иностранных дел стран G7 с просьбой оказать дипломатическое давление на Иран, «Хезболлу» и Израиль, чтобы сохранить максимальную сдержанность.

Один из источников, участвовавший в телефонном разговоре, сообщил, что Блинкен выглядел разочарованным, когда информировал министров о недавних переговорах с Израилем по освобождению заложников в Секторе Газа и соглашения о прекращении огня.

Он сказал, что до убийства в Тегеране, Белый дом был «близок к прорыву» и что «сейчас соглашение нужно больше, чем когда-либо».

Напомним, ЕС и США пытаются остановить возможную войну на Ближнем Востоке.