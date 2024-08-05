Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 584 090 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на понедельник, 5 августа.

Сообщается, что были ликвидированы уже 584 090 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 8 417 танков, 16 286 боевых бронированных машин, 16 345 артиллерийских систем, 1 138 РСЗО, 910 средств ПВО, 365 самолетов, 326 вертолетов, 13 122 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 414 крылатых ракет, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 22 094 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 2 737 единиц специальной техники.

Ранее Буданов рассказал о послевоенных вызовах для Украины.