Fucaceae: британский микробиолог назвала самые полезные водоросли

Микробиолог из Ноттингемского университета в Великобритании Лиэнн Тимпсон назвала водоросли, которые обладают наибольшей питательной ценностью. По ее словам, это растения семейства Fucaceae.

Эксперт говорит о том, что морские водоросли широко употребляются в Азии и выступают основным ингредиентом многих блюд японской, корейской и китайской кухни.

Так, нории, или же морская капуста, используется для приготовления суши и роллов.

Вакаме, или ламинария, часто входят в состав блюд с лапшой таких как рамен.

Давно известно, что морские водоросли обладают антиоксидантными свойствами, которые помогают защитить клетки от повреждения свободными радикалами – неустойчивыми химическими частицами.

Информируется, что за антиоксидантный эффект отвечают фенольные и флавоноидные соединения.

Кроме этого, уточняется, что водоросли также богаты омега-3 жирными кислотами, аминокислотами, клетчаткой, витаминами А, С и Е и минералами, такими как медь, цинк и йод.

Британка рассказала, что к водорослям с наибольшей питательной ценностью относятся бурые, например, ламинария.

Отмечается, что немало полезных веществ также содержится в водорослях семейства Fucaceae – Fucus vesiculosus, Fucus spiralis и Fucus serratus.

Добавляется, что количество питательных веществ в водорослях зависит от места и сезона сбора.

Увы, в неблагоприятной среде обитания они могут накапливать токсичные для организма тяжелые металлы, такие как кадмий и ртуть.

Резюмируется, что следует употреблять в пищу только ту продукцию, которая прошла тестирование и была признана безопасной.

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