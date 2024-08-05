Харрис догоняет Трампа у букмекеров

После официального выдвижения вице-президента США Камалы Харрис Демократической партией на пост главы государства ее шансы на победу выросли. Так считают эксперты из авторитетной британской букмекерской конторы Bet365.

Фаворитом у специалистов до сих пор является республиканец Дональд Трамп, однако его шансы на успех оцениваются скромнее, чем еще недавно – 1,72 к 1.

На победу же демократки ставят 2,1 к 1.

Также принимаются ставки на то, кто станет кандидатом в вице-президенты у Камалы Харрис. Основным претендентом является губернатор Пенсильвании Джош Шапиро – на него ставят 1,3 к 1.

Ранее мы писали, что Трамп уверенно опережает Харрис.