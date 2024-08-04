Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 582 910 солдат

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 582 910 солдат

Александр Панько
04.08.24 08:24
178
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 582 910 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на воскресенье, 4 августа.

Сообщается, что были ликвидированы уже 582 910 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 8 411 танков, 16 255 боевых бронированных машин, 16 276 артиллерийских систем, 1 138 РСЗО, 911 средств ПВО, 363 самолета, 326 вертолетов, 13 103 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 412 крылатых ракет, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 22 006 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 2 734 единицы специальной техники.

Ранее СМИ опубликовали фото истребителя F-16 в Украине.

Тэги: общество, Россия, война, Генштаб, ВСУ, новости Украины

Комментарии

Статьи

30.07.24 18:41

Обзор рынка криптовалют во втором квартале 2024 года

Автор: Александр Панько

Дайджест

Климат в 2080 году: каким он будет? Создана интерактивная карта
17.07.24 14:26

Климат в 2080 году: каким он будет? Создана интерактивная карта

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Вивиан Дженна Уилсон против Илона Маска: история семейного конфликта
Вивиан Дженна Уилсон против Илона Маска: история семейного конфликта
Вивиан Дженна Уилсон против Илона Маска: история семейного конфликта
Вивиан Дженна Уилсон против Илона Маска: история семейного конфликта
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
04.08.24 07:58

Ватикан прокомментировал жуткое открытие Олимпиады в Париже

04.08.24 07:47

Ани Лорак: скандальная украинская певица тайно выскочила замуж

03.08.24 11:56

Влада Молчанова: обыски у скандальной застройщицы проводит НАБУ

02.08.24 21:22

WhiteBIT: Шенцев и Носов отмывают кровавые российские деньги, - СМИ

02.08.24 20:50

Александр Орловский: разоблачение главаря криптомошеннической ОПГ, - расследование СМИ

02.08.24 19:46

Синоптики озадачили украинцев прогнозом погоды на выходные

02.08.24 18:06

Братья Доскичи и их уголовные дела: СМИ вскрыли всю подноготную

02.08.24 17:14

Оказалось, что красивые люди… живут дольше

02.08.24 16:54

Названы продукты, которые приближают старость

02.08.24 16:16

ВСУ озвучили потери России в июле

02.08.24 15:28

В Крыму уничтожены установки С-400, — соцсети

02.08.24 13:45

Стало известно, где у украинцев за границей чаще отбирают детей

02.08.24 11:23

Зеленский анонсировал кадровые решения на правительственном уровне

02.08.24 09:47

«Укрэнерго» продолжает баловать украинцев

01.08.24 11:27

Зеленский ответил, почему РФ имеет успехи на фронте и когда ВСУ смогут контратаковать

01.08.24 10:58

ЕС и США пытаются остановить возможную войну на Ближнем Востоке

01.08.24 09:14

Стало известно, сколько истребителей F16 уже получила Украина

01.08.24 09:05

«Укрэнерго» анонсировало третий день без отключений

31.07.24 15:15

Шмыгаль назвал две причины улучшения ситуации со светом в Украине

29.07.24 16:25

Синоптики дали прогноз на август

30.07.24 12:32

Ученые раскрыли пикантный секрет первых свиданий

30.07.24 12:31

Павел Дуров: основатель Telegram заявил, что у него более ста биологических детей

31.07.24 17:07

Украинцам рассказали, чем будет удивлять погода в начале августа

29.07.24 09:23

Стало известно, как в Украине будут выключать свет 29 июля

30.07.24 09:11

Стало известно, вредят ли интенсивные тренировки сердцу

01.08.24 09:47

Ученые узнали об именах людей кое-что удивительное

29.07.24 12:12

В Киеве и ряде областей света сегодня будет еще больше

29.07.24 15:53

Названы два продукта, которые способны «свести в могилу»

31.07.24 14:41

Глава Пентагона обеспокоен продвижением армии РФ в Украине

Фото и Видео
ВСУ озвучили потери России в июле
ВСУ озвучили потери России в июле
ВСУ озвучили потери России в июле
ВСУ озвучили потери России в июле
СМИ опубликовали фото истребителя F-16 в Украине
СМИ опубликовали фото истребителя F-16 в Украине
Жители оккупированной Керчи сидят без света из-за пожаров
Жители оккупированной Керчи сидят без света из-за пожаров
Малолетние мигранты устроили побоище на мачете в Великобритании
Малолетние мигранты устроили побоище на мачете в Великобритании
ЦАХАЛ нанес авиаудар по столице Ливана
ЦАХАЛ нанес авиаудар по столице Ливана
У берегов Черноморска заметили... пингвина
У берегов Черноморска заметили... пингвина
Столкновение гигантской акулы с судном в Ирландии попало на видео
Столкновение гигантской акулы с судном в Ирландии попало на видео
Появилось видео, как в российском парке молния ударила в людей
Появилось видео, как в российском парке молния ударила в людей
ЛГБТ и Трамп: появился первый предвыборный ролик Харрис
ЛГБТ и Трамп: появился первый предвыборный ролик Харрис
Олимпиада в Париже: болельщики освистали гимн Израиля
Олимпиада в Париже: болельщики освистали гимн Израиля
fraza.com
Новости блогосферы
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
19.03.24 22:31

Война в Украине продлится до мая 2025 года?
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.