Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 582 910 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на воскресенье, 4 августа.

Сообщается, что были ликвидированы уже 582 910 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 8 411 танков, 16 255 боевых бронированных машин, 16 276 артиллерийских систем, 1 138 РСЗО, 911 средств ПВО, 363 самолета, 326 вертолетов, 13 103 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 412 крылатых ракет, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 22 006 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 2 734 единицы специальной техники.

Ранее СМИ опубликовали фото истребителя F-16 в Украине.