Муж Харрис сделал пикантное признание

Супруг вице-президента США и кандидата на пост главы государства от Демократической партии Камалы Харрис юрист Дуг Эмхофф сделал скандальное признание. Его слова цитирует CNN.

Муж политика признался, что изменял своей бывшей жене продюсеру Керстин Эмхофф.

Он сказал: «Во время моего первого брака мы с Керстин пережили трудные времена из-за моих действий».

Мужчина добавил: «Я взял на себя ответственность, и с тех пор мы работали всей семьей и стали сильнее на другой стороне».

Добавим, что пара развелась в 2008-м году.

Дуг Эмхофф и Камала Харрис поженились 22 августа 2014-го года. У мужчины двое детей, Коул и Элла, с которыми политик находится в дружеских отношениях.

Ранее Трамп озаботился расовой принадлежностью Харрис.