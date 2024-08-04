Ватикан прокомментировал жуткое открытие Олимпиады в Париже

Ватикан сделал официальное заявление по поводу скандального открытия Олимпиады в Париже. Там извращенцы поглумились над христианскими ценностями.

Католики говорят: «Святой престол не может не присоединить свой голос к голосам других, которые отметили в последние дни, что многие христиане и верующие других религий были обижены некоторыми сценами».

Также сказано, что на таком престижном событии, объединяющем общие ценности, нельзя использовать метафоры, которые представляют религиозные убеждения в нелепом свете.

Ранее Олимпийскую деревню в Париже накрыла волна краж.