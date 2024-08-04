Ани Лорак: скандальная украинская певица тайно выскочила замуж

45-летняя украинская певица Ани Лорак, которая давно проживает в России, тайно вышла замуж. Об этом пишут российские СМИ.

Сообщается, что ее избранником стал инструктор по йоге и эксперт по холистическому оздоровлению Исаак Виджраку.

Артистка поведала, что познакомилась с ним на Ибице, когда она «приходила в себя и в общем-то находила свой баланс».

Она призналась: «Человек помогал».

Известно, что Исаак Виджраку живет на Ибице. Мужчина называет себя «целостным велнес-экспертом» и «создателем позитивной кармы», разделяющим концепцию «философии радости».

Ранее он уже был женат, а от прошлых отношений у него есть сын и дочь.

Напомним, что сама Ани Лорак воспитывает 13-летнюю дочь Софию от гражданина Турции Мурата Налчаджиоглу. Пара официально развелась в 2019-м году.

Ранее Ани Лорак снова дали «зеленый свет» в России.