Ани Лорак: скандальная украинская певица тайно выскочила замуж

45-летняя украинская певица Ани Лорак, которая давно проживает в России, тайно вышла замуж. Об этом пишут российские СМИ.
Сообщается, что ее избранником стал инструктор по йоге и эксперт по холистическому оздоровлению Исаак Виджраку.
Артистка поведала, что познакомилась с ним на Ибице, когда она «приходила в себя и в общем-то находила свой баланс».
Она призналась: «Человек помогал».
Известно, что Исаак Виджраку живет на Ибице. Мужчина называет себя «целостным велнес-экспертом» и «создателем позитивной кармы», разделяющим концепцию «философии радости».
Ранее он уже был женат, а от прошлых отношений у него есть сын и дочь.
Напомним, что сама Ани Лорак воспитывает 13-летнюю дочь Софию от гражданина Турции Мурата Налчаджиоглу. Пара официально развелась в 2019-м году.
Ранее Ани Лорак снова дали «зеленый свет» в России.