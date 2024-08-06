Развеян миф о пользе гематогена

Российский гастроэнтеролог Людмила Сухорукова развеяла миф о пользе гематогена. Стало известно, почему его не стоит употреблять.

Медик сказала: «Гематоген в качестве профилактического средства от анемии не эффективнее любого кондитерского батончика».

Она добавила: «Состав гематогена обычно такой: сахар, молоко сгущенное, патока крахмальная, альбумин черный пищевой, глицерин, вода, аскорбиновая кислота, сульфат железа, ванилин, пиридоксина гидрохлорид, сульфат меди, фолиевая кислота».

Врач поясняет, что гематоген за счет отсутствия в нем усвояемого железа и большого количества сахара в составе можно считать десертом.

Подчеркивается: «В нем нет железа, которое может усваиваться организмом, а вот сахар на первом месте, так что это больше десерт, чем все остальное».

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