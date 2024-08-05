Названо число галактик во Вселенной

Эксперты из Планетологического института в штате Аризона (США) выяснили кое-что интересное. Они назвали приблизительное число галактик во Вселенной.

Астрономы признают, что на сегодняшний день люди способны наблюдать не более 3% Вселенной.

Впрочем, у ученых и при таких раскладах есть возможность оценить количество находящихся в ней галактик.

Во время вычисления специалисты использовали два подхода.

Так, первый был основан на представлении о приблизительных размерах Вселенной и предельной массе галактических структур.

Возраст Вселенной составляет 13,8 миллиарда лет, однако так как космическое пространство все это время расширялось во всех направлениях, общая ее протяженность должна достичь 46 миллиардов световых лет к настоящему времени.

Информируется о том, что, установив верхний и нижний порог массы галактики, исследователи космоса узнали, что их во Вселенной может существовать до одного-двух триллионов.

Кроме этого, американцы использовали второй подход, основанный на данных космического аппарата New Horizon в 2021-м году – данный зонд собрал информацию об общем количестве света в различных участках неба и оценил, сколько галактик потребуется для свечения такой интенсивности.

В итоге оказалось, что во Вселенной может быть намного меньше галактик, чем предполагало первое исследование, то есть сто-двести миллиардов.

Ранее было названо число лун в нашей Солнечной системе.