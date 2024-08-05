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Новости > Эндокринолог уверяет, что пропускать завтрак не опасно для здоровья

Эндокринолог уверяет, что пропускать завтрак не опасно для здоровья

Александр Панько
05.08.24 08:25
165
Эндокринолог уверяет, что пропускать завтрак не опасно для здоровья

Российский эндокринолог Мария Калошина опровергла миф о том, что пропускать завтрак опасно для здоровья. Медик объяснила, в чем суть.

Она уверяет, что поздний завтрак не вредит здоровью, и более важно в такой ситуации выбрать правильные продукты, которые надолго насытят и позволят избежать переедания.

Специалист рассказала, что завтрак сразу после пробуждения не помогает разогнать метаболизм.

Подчеркивается, что лучшее время первого приема пищи – при появлении аппетита, подчеркнула врач.

Отмечается, что начать день лучше всего со стакана воды комнатной температуры.

Указывается также, что на завтрак следует выбирать пищу, богатую белком – это яйца, творог, бобы и рыба, а также углеводами, к которым относятся цельнозерновой хлеб или каша из цельного зерна.

Кроме этого, информируется, что полезные такие жиры как сливочное масло.

А вот от фруктовых соков, быстрых завтраков или кофе с сахаром на завтрак лучше отказаться, так как они быстро повышают уровень сахара в крови, что приводит к недолгому ожирению и перееданию.

Ранее кардиолог объяснил, почему обязательно нужно завтракать.

Тэги: здоровье, мир, завтрак

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