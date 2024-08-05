Японцы выявили неожиданный фактор аутизма

Эксперты из университета Фукуи в Японии узнали об аутизме кое-что новое. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что была выявлена взаимосвязь между уровнем жирных кислот в пуповинной крови новорожденных и риском развития расстройств аутистического спектра.

Ученые поясняют, что аутизм, или же расстройство аутистического спектра, представляет собой сложный комплекс нарушений нейроразвития, которые влияют на поведение, общение и социальное взаимодействие человека.

Отмечается также, что его симптомы могут сильно различаться у разных людей, но часто включают в себя трудности с социальным взаимодействием, повторяющееся поведение и ограниченные интересы.

Было проведено детальное исследование, которое базировалось на основе оценки двухсот образцов пуповинной крови новорожденных.

В итоге удалось выяснить, что как повышенные, так и пониженные концентрации соединения diHETrE (представляет собой диол, полученный из арахидоновой кислоты), могут оказывать существенное влияние на возникновение аутизма.

Японцы говорят, что высокий уровень diHETrE в крови коррелировал с трудностями в общении в возрасте шести лет, а низкий уровень – с повторяющимся и ограничивающим поведением у детей в аналогичном возрасте.

Сообщается, что оценка уровня diHETrE может стать полезным инструментом для прогнозирования вероятности развития аутизма у ребенка.

Резюмируется, что регуляция метаболизма этого соединения во время беременности выступает перспективным подходом к профилактике аутизма, однако для подтверждения этой гипотезы требуются дополнительные исследования.

Ранее стало известно, как распознать аутизм у ребенка.