Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Влада Молчанова: обыски у скандальной застройщицы проводит НАБУ

Влада Молчанова: обыски у скандальной застройщицы проводит НАБУ

Автор: «Фраза»
03.08.24 11:56
106
Влада Молчанова: обыски у скандальной застройщицы проводит НАБУ

НАБУ проводит обыски у владелицы фирмы-застройщика StolitsaGrouр Влады Молчановой. Как пишут СМИ следственные действия касаются попытки рейдерского захвата рынка "Столичный".

Владу Молчанову обвиняли в попытке захвата рынка в 2020 году. Тогда сотрудники РСХП «Столичный» заявили, что Влада Молчанова с помощью «черного» нотариуса переоформила компанию, которой принадлежит рынок. По словам тогдашнего бенефициара «Столичного» Александра Стельмаха, в течение 2011-2014 годов на компании, аффилированные с Владой Молчановой, инвесторы перечислили 34 млн. долларов для строительства рынка. Однако дивидендов в размере 3 млн. долларов в год они так и не получили.

Стельмах тогда заявлял, что «факты злоупотребления и просто банального воровства» были подтверждены выводами аудита, а предыдущее руководство рынка согласилось уйти в отставку. «12 декабря (2020 года. — Ред.), в выходной день, утром, в 8:00, «работники» Влады Молчанова по сговору с «черным» нотариусом сменили участника предприятия ООО «Аграрный маркетинговый центр», которому принадлежит 77,5 % ООО «РСХП «Столичный» , – рассказывал Стельмах.

К тому моменту рынок принадлежал Стельмаху именно через компанию «Аграрный маркетинговый центр» (77,5% в уставном капитале). Также были миноритарные собственники («Современные рыночные инновации» (связанные с Владой Молчановой), «Урспецторг», «Укртехника»). При этом незадолго до указанных событий работавшие на рынке «Столичный» фермеры и предприниматели выходили на протест против действий Молчанова. Они заявляли, что Влада Молчанова и ее муж – эксминистр юстиции Крыма Сергей Коровченко – стоят за рейдерскими атаками.

Как рассказывал заместитель гендиректора предприятия Дмитрий Долгушевский, Влада Молчанова с 2011 по 2019 год через своего директора Алексея Чумака фактически самостоятельно управляла рынком «Столичный», хотя и являлась лишь миноритарным акционером предприятия. Именно за этот период Стельмах не получил дивидендов. Тогда он решил провести аудит и сменить руководство. В результате за 10 месяцев 2020 года доходы рынка увеличились на 23%, а издержки уменьшились на 19%. Долгушевский отмечал, что своими действиями Влада Молчанова и подконтрольные ему якобы пытались обанкротить рынок, чтобы потом «купить его за копейки».

Дмитрий Долгушевский утверждал, что Влада Молчанова планировала застроить участок, на котором расположена «Столичная». «Рынок занимает 160 гектаров земли. Молчановой рынок вообще не нужен. Она как застройщик хочет эти гектары застроить пятиэтажками, девятиэтажками — и все», — рассказывал Долгушевский. В 2021 году после многочисленных попыток получить рынок в свою собственность как полностью, так и по частям, рейдеры перешли к более экзотическому и сложному способу захвата. Так у «Столичного» появилось сразу два новых потенциальных «директора». И оба, не имея никакого отношения к предприятию, через суд пытались восстановиться на руководящей должности.

Как пишет упомянутое издание, ситуация со «Столичным» далеко не единственный скандал с участием Влады Молчановой. К примеру, в том же 2021 году инвесторы ЖК «Варшавский» в Киеве потребовали от Молчановой вернуть их деньги. Кроме того, по данным СМИ, в 2024 году Влада Молчанова уже курирует «Киевгорстрой». Так, в феврале наблюдательный совет «Холдинговой компании «Киевгорстрой» назначил на должность президента Василия Олейника. С 2011 по 2018 год он возглавлял крупную генподрядную организацию «Монолит стройсервис», с 2018 по 2024 год – «Спецстрой-монолит». Эти компании построили жилые комплексы Варшавский микрорайон, Hoffmann house, Галактика, SEVEN, Липинка и другие. Все эти ЖК были построены под девелопментом Stolitsa Group Владиславы Молчановой.

А еще журналисты утверждали, что у Влады Молчановой устойчивые позиции благодаря влиянию на депутатов Киевского городского совета.

В тему:

Влада Молчанова: скандальная застройщица готовится выводить активы из Украины в Британию ?

Тэги: Влада Молчанова, Влада Молчанова обшуки, Влада Молчанова НАБУ, влада молчанова состояние

Комментарии

Статьи

30.07.24 18:41

Обзор рынка криптовалют во втором квартале 2024 года

Автор: Александр Панько

Дайджест

Климат в 2080 году: каким он будет? Создана интерактивная карта
17.07.24 14:26

Климат в 2080 году: каким он будет? Создана интерактивная карта

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Вивиан Дженна Уилсон против Илона Маска: история семейного конфликта
Вивиан Дженна Уилсон против Илона Маска: история семейного конфликта
Вивиан Дженна Уилсон против Илона Маска: история семейного конфликта
Вивиан Дженна Уилсон против Илона Маска: история семейного конфликта
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
02.08.24 21:22

WhiteBIT: Шенцев и Носов отмывают кровавые российские деньги, - СМИ

02.08.24 20:50

Александр Орловский: разоблачение главаря криптомошеннической ОПГ, - расследование СМИ

02.08.24 19:46

Синоптики озадачили украинцев прогнозом погоды на выходные

02.08.24 18:06

Братья Доскичи и их уголовные дела: СМИ вскрыли всю подноготную

02.08.24 17:14

Оказалось, что красивые люди… живут дольше

02.08.24 16:54

Названы продукты, которые приближают старость

02.08.24 16:36

Россияне запустили фейк о нашествии ядовитых пауков в Украине

02.08.24 16:16

ВСУ озвучили потери России в июле

02.08.24 15:56

Вратарь сборной Украины может перебраться в один из лучших клубов мира

02.08.24 16:16

ВСУ озвучили потери России в июле

02.08.24 15:28

В Крыму уничтожены установки С-400, — соцсети

02.08.24 13:45

Стало известно, где у украинцев за границей чаще отбирают детей

02.08.24 11:23

Зеленский анонсировал кадровые решения на правительственном уровне

02.08.24 09:47

«Укрэнерго» продолжает баловать украинцев

01.08.24 11:27

Зеленский ответил, почему РФ имеет успехи на фронте и когда ВСУ смогут контратаковать

01.08.24 10:58

ЕС и США пытаются остановить возможную войну на Ближнем Востоке

01.08.24 09:14

Стало известно, сколько истребителей F16 уже получила Украина

01.08.24 09:05

«Укрэнерго» анонсировало третий день без отключений

31.07.24 15:15

Шмыгаль назвал две причины улучшения ситуации со светом в Украине

29.07.24 16:25

Синоптики дали прогноз на август

30.07.24 12:32

Ученые раскрыли пикантный секрет первых свиданий

30.07.24 12:31

Павел Дуров: основатель Telegram заявил, что у него более ста биологических детей

31.07.24 17:07

Украинцам рассказали, чем будет удивлять погода в начале августа

29.07.24 09:23

Стало известно, как в Украине будут выключать свет 29 июля

29.07.24 15:53

Названы два продукта, которые способны «свести в могилу»

30.07.24 09:11

Стало известно, вредят ли интенсивные тренировки сердцу

29.07.24 16:47

Американцы рассказали, как продлить жизнь мужчинам

29.07.24 12:12

В Киеве и ряде областей света сегодня будет еще больше

31.07.24 14:41

Глава Пентагона обеспокоен продвижением армии РФ в Украине

Фото и Видео
ВСУ озвучили потери России в июле
ВСУ озвучили потери России в июле
ВСУ озвучили потери России в июле
ВСУ озвучили потери России в июле
СМИ опубликовали фото истребителя F-16 в Украине
СМИ опубликовали фото истребителя F-16 в Украине
Жители оккупированной Керчи сидят без света из-за пожаров
Жители оккупированной Керчи сидят без света из-за пожаров
Малолетние мигранты устроили побоище на мачете в Великобритании
Малолетние мигранты устроили побоище на мачете в Великобритании
ЦАХАЛ нанес авиаудар по столице Ливана
ЦАХАЛ нанес авиаудар по столице Ливана
У берегов Черноморска заметили... пингвина
У берегов Черноморска заметили... пингвина
Столкновение гигантской акулы с судном в Ирландии попало на видео
Столкновение гигантской акулы с судном в Ирландии попало на видео
Появилось видео, как в российском парке молния ударила в людей
Появилось видео, как в российском парке молния ударила в людей
ЛГБТ и Трамп: появился первый предвыборный ролик Харрис
ЛГБТ и Трамп: появился первый предвыборный ролик Харрис
Олимпиада в Париже: болельщики освистали гимн Израиля
Олимпиада в Париже: болельщики освистали гимн Израиля
fraza.com
Новости блогосферы
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
19.03.24 22:31

Война в Украине продлится до мая 2025 года?
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.