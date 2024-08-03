Влада Молчанова: обыски у скандальной застройщицы проводит НАБУ

НАБУ проводит обыски у владелицы фирмы-застройщика StolitsaGrouр Влады Молчановой. Как пишут СМИ следственные действия касаются попытки рейдерского захвата рынка "Столичный".

Владу Молчанову обвиняли в попытке захвата рынка в 2020 году. Тогда сотрудники РСХП «Столичный» заявили, что Влада Молчанова с помощью «черного» нотариуса переоформила компанию, которой принадлежит рынок. По словам тогдашнего бенефициара «Столичного» Александра Стельмаха, в течение 2011-2014 годов на компании, аффилированные с Владой Молчановой, инвесторы перечислили 34 млн. долларов для строительства рынка. Однако дивидендов в размере 3 млн. долларов в год они так и не получили.

Стельмах тогда заявлял, что «факты злоупотребления и просто банального воровства» были подтверждены выводами аудита, а предыдущее руководство рынка согласилось уйти в отставку. «12 декабря (2020 года. — Ред.), в выходной день, утром, в 8:00, «работники» Влады Молчанова по сговору с «черным» нотариусом сменили участника предприятия ООО «Аграрный маркетинговый центр», которому принадлежит 77,5 % ООО «РСХП «Столичный» , – рассказывал Стельмах.

К тому моменту рынок принадлежал Стельмаху именно через компанию «Аграрный маркетинговый центр» (77,5% в уставном капитале). Также были миноритарные собственники («Современные рыночные инновации» (связанные с Владой Молчановой), «Урспецторг», «Укртехника»). При этом незадолго до указанных событий работавшие на рынке «Столичный» фермеры и предприниматели выходили на протест против действий Молчанова. Они заявляли, что Влада Молчанова и ее муж – эксминистр юстиции Крыма Сергей Коровченко – стоят за рейдерскими атаками.

Как рассказывал заместитель гендиректора предприятия Дмитрий Долгушевский, Влада Молчанова с 2011 по 2019 год через своего директора Алексея Чумака фактически самостоятельно управляла рынком «Столичный», хотя и являлась лишь миноритарным акционером предприятия. Именно за этот период Стельмах не получил дивидендов. Тогда он решил провести аудит и сменить руководство. В результате за 10 месяцев 2020 года доходы рынка увеличились на 23%, а издержки уменьшились на 19%. Долгушевский отмечал, что своими действиями Влада Молчанова и подконтрольные ему якобы пытались обанкротить рынок, чтобы потом «купить его за копейки».

Дмитрий Долгушевский утверждал, что Влада Молчанова планировала застроить участок, на котором расположена «Столичная». «Рынок занимает 160 гектаров земли. Молчановой рынок вообще не нужен. Она как застройщик хочет эти гектары застроить пятиэтажками, девятиэтажками — и все», — рассказывал Долгушевский. В 2021 году после многочисленных попыток получить рынок в свою собственность как полностью, так и по частям, рейдеры перешли к более экзотическому и сложному способу захвата. Так у «Столичного» появилось сразу два новых потенциальных «директора». И оба, не имея никакого отношения к предприятию, через суд пытались восстановиться на руководящей должности.

Как пишет упомянутое издание, ситуация со «Столичным» далеко не единственный скандал с участием Влады Молчановой. К примеру, в том же 2021 году инвесторы ЖК «Варшавский» в Киеве потребовали от Молчановой вернуть их деньги. Кроме того, по данным СМИ, в 2024 году Влада Молчанова уже курирует «Киевгорстрой». Так, в феврале наблюдательный совет «Холдинговой компании «Киевгорстрой» назначил на должность президента Василия Олейника. С 2011 по 2018 год он возглавлял крупную генподрядную организацию «Монолит стройсервис», с 2018 по 2024 год – «Спецстрой-монолит». Эти компании построили жилые комплексы Варшавский микрорайон, Hoffmann house, Галактика, SEVEN, Липинка и другие. Все эти ЖК были построены под девелопментом Stolitsa Group Владиславы Молчановой.

А еще журналисты утверждали, что у Влады Молчановой устойчивые позиции благодаря влиянию на депутатов Киевского городского совета.

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