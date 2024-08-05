Как оказалось, сон продлевает жизнь

Директор центра исследования старения при Королевском колледже Лондона Ричард Сиоу поведал, почему так важно соблюдать режим сна. По его словам, это позволяет предотвратить диабет и болезни сердца, а также повысить продолжительность жизни.

Специалист рассказал, для сохранения здоровья следует не только спать в течение семи-девяти часов, но и выработать привычку засыпать и просыпаться в одно и то же время.

Добавляется, что соблюдение графика помогает организму естественным образом приспосабливаться к регулярному циклу сна и бодрствования.

Информируется о том, что исследование, проведенное Гарвардской медицинской школы в прошлом году, выявило, что между беспорядочным сном, повышенным риском сердечных заболеваний, деменции и диабета существует четкая взаимосвязь.

Оказалось, например, что мужчины, которые хорошо спят, живут в среднем на пять лет дольше тех, кто не высыпается.

При этом отмечается, что качественный ночной отдых также продлевает жизнь женщин почти на два с половиной года.

Резюмируется, что для подготовки мозга ко сну рекомендуется отказаться от гаджетов за час до засыпания, а также следует выработать особые вечерние ритуалы, успокаивающие организм. К ним могут относиться чистка зубов и чтение книги.

Ранее британцы рассказали о страшной опасности позднего отхода ко сну.