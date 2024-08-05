Американцы предупредили об опасных изменениях в тропосфере

Эксперты из Массачусетского института технологий в США бьют тревогу. Стало известно, что случилось.

Ученые говорят, что выявили рост уровня озона в тропосфере – нижнем атмосферном слое.

Поясняется, что озон играет комплексную роль в атмосфере нашей планеты.

По словам специалистов, стратосферный озон образует защитный слой, блокирующий жесткое ультрафиолетовое излучение солнца, но в приземных слоях тот же газ служит загрязнителем воздуха и мощным парниковым агентом.

Во время своей работы исследователи проанализировали тенденции изменения уровней тропосферного зона в 2005-2021-х годах.

Ведущий автор научной работы Синьюань Юй говорит: «Мы подтверждаем, что в верхних слоях тропосферного озона в северных средних широтах наблюдается четкая тенденция к росту, которая обусловлена ​​деятельностью человека, а не климатическим шумом».

Американцы использовали модели для прогнозирования климата Земли и химии атмосферы. Была проведена симуляция, в которой использовали современный алгоритм, что помогло воспроизвести несколько климатических сценариев.

Был обнаружен четкий и общий сигнал во всех вариантах, который они определили как человеческое воздействие.

После этого были изучены данные о верхнем тропосферном озоне, полученные из спутниковых продуктов.

В итоге в них обнаружили четкие следы антропогенного сигнала, предсказанного моделированием.

Резюмируется, что такой сигнал был особенно выражен над Азией, где промышленная активность значительно возросла за последние десятилетия и где обильный солнечный свет и частые погодные явления выносят загрязнения, включая озон и его предшественников, в верхнюю тропосферу.

Ранее ученые предупредили о тотальной угрозе для озер во всем мире.