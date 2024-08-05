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Новости > Японцы узнали о курах и свиньях кое-что новое

Японцы узнали о курах и свиньях кое-что новое

Александр Панько
05.08.24 05:11
127
Японцы узнали о курах и свиньях кое-что новое

Эксперты из университета Хиросимы в Японии узнали о курах и свиньях кое-что новое. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что были выявлены характерные маркеры одомашнивания их в ДНК.

Во время опыта ученые сравнили генетическую экспрессию домашних кур и свиней с аналогичным показателем их диких предков – кабанов и джунглевых куриц.

Проанализировав во время своей работы 240 генов свиней и 206 генов у кур, японцы узнали, что у домашних видов более выражены гены, связанные с устойчивостью к вирусам и слабостью костей.

Добавляется, что такие особенности возникли в результате селекции.

Кроме этого оказалось, что гены, экспрессия которых обычно повышается у свиней и кур, участвуют в иммунном ответе, обонятельном обучении, эпигенетической регуляции, делении клеток и внеклеточном матриксе – молекулярной структуре, обеспечивающую поддержку клеток и тканей в организме.

Исследователи полагают, что подобные изменения могли произойти из-за того, что одомашненные животные обычно содержатся в условиях высокой плотности в замкнутых пространствах.

Сообщается, что такая близость может способствовать большей уязвимости к инфекции по мере распространения вирусов по сравнению с их дикими предками.

Информируется, что дикие кабаны и джунглевые куры в природе подвергаются большему количеству стрессовых факторов, таких как необходимость избегать хищников и искать пищу, что может быть причиной повышенной экспрессии генов, связанных с сердечнососудистой функцией, нервной регуляцией и энергетическим обменом.

Резюмируется, что полученные данные дают ценную информацию о генетической основе процесса одомашнивания и выявляют потенциальные гены-кандидаты для использования в селекции.

Ранее британцы узнали о собаках нечто очень неожиданное.

Тэги: ученые, свинья, мир, ДНК, наука, курица

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