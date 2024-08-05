Французы поведали о небывалой пользе классической музыки

Эксперты из Парижского института мозга при университете Сорбонны во Франции поведали о небывалой пользе классической музыки. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что она ускоряет восстановление мозговых связей у людей, которые перенесли инсульт.

Поясняется, что одним из серьезных последствий кровоизлияния в мозг остается афазия, то есть состояние, значительно ухудшающее языковые способности, включая речь, письмо, чтение и восприятие.

Указывается на то, что афазия остается одной из значимых причин инвалидности.

До этого уже была обнаружена связь между афазией и нарушением нейронных сетей в мозге из-за инсульта.

Теперь же в своем новом исследовании французы задействовали четырех пациентов, которые перенесли инсульт в левом полушарии мозга.

Сообщается, что в первом опыте добровольцы слушали произведения Моцарта, Бетховена и Гайдна ежедневно по два часа в день в течение двух недель, после чего получали стандартный медицинский уход на протяжении двух недель.

Информируется, что во втором эксперименте порядок был обратным: две недели обычного ухода, а потом четырнадцать дней сеансов классической музыки.

Отмечается, что после тестов подопытные прошли когнитивные и нейровизуализационные оценки в нескольких точках в ходе исследования.

Ученые использовали языковые тесты, а также использовали передовые методы визуализации (ЭЭГ и МРТ) для оценки изменений в связях мозга.

В итоге, пациенты с афазией, вызванной инсультом, продемонстрировали улучшение результатов языковых тестов после сеансов музыкальной терапии по сравнению с пациентами, получавшими стандартную терапию.

Резюмируется, что результаты ЭЭГ продемонстрировали улучшение функциональных связей мозга, что позволило передавать по нему более сложную информацию.

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