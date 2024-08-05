Разгадана тайна атмосферы Луны

Эксперты из Массачусетского технологического института раскрыли тайну атмосферы Луны. Появились данные их отчета.

Ученые поведали о том, что хоть атмосфера спутника нашей планеты непригодна для дыхания и чрезвычайно разрежена, ее существование подтверждено наблюдениями.

Впрочем, уточняется, что механизм ее формирования и поддержания на протяжении миллиардов лет оставался неясным.

Теперь же американцам наконец-то удалось выяснить, что тонкая газовая оболочка Луны образовалась благодаря регулярным ударам метеоритов.

Говорится, что столкновения с космическими камнями поднимают лунный грунт, испаряя материалы, частицы которых либо улетают в пространство, либо остаются висеть над небесным телом.

Специалисты добавляют, что восстановление атмосферы Луны наряду с ударным испарением происходит за счет процесса ионного распыления.

Информируется, что оно происходит, когда высокоэнергетические заряженные солнечные частицы ударяются о поверхность спутника Земли и передают энергию атомам, заставляя их подниматься над поверхностью.

Исследователи оценили образцы лунного грунта и установили, что 70% ее атмосферы существует благодаря падению метеоритов, а солнечный ветер обеспечивает оставшиеся 30%.

Резюмируется, что данное открытие даст возможность лучше понять процессы образования атмосферы на других космических телах.

Ранее была обнаружена поразительная схожесть между Землей и Венерой.