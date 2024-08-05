Klebsiella pneumoniae: в ВОЗ бьют тревогу из-за опасной бактерии

Эксперты ВОЗ бьют тревогу. По их словам, миру угрожает бактерия Klebsiella pneumoniae.
Они рассказали о стремительном распространении по всей планете устойчивой к антибиотикам бактерии, известной как гипервирулетная Klebsiella pneumoniae, или клебсиелла.
Поясняется, что клебсиеллы представляют собой патогенные микроорганизмы, вызывающие пневмонию, инфекции мочевыводящих путей, менингит и другие тяжелые заболевания.
Специалисты говорят, что гипервирулентный штамм бактерии представляет еще большую угрозу, поскольку он опасен даже для людей со здоровой иммунной системой, приводя к быстро прогрессирующему и летальному заражению.
Отмечается также, что клебсиелла устойчива к антибиотику ампициллину, а в последние годы приобрела защиту от других антимикробных препаратов, как к старым, так и к современным.
На сегодняшний день Klebsiella pneumoniae выявили уже в шестнадцати странах, среди них – США, Китай, Япония, Индия, Иран, Канада и Великобритания.
При этом в двенадцати странах обнаружили особо опасный штамм бактерии под названием ST23, который может противостоять карбапенемам и всем остальным бета-лактамным антибиотикам, которые используют для лечения устойчивых микробов.
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