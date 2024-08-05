Обнаружена поразительная схожесть между Землей и Венерой

Эксперты из университета Монаша в Канаде выявили удивительную схожесть между Землей и Венерой. Появились данные их отчета.

В нем сказано, что были найдены весомые совпадения в геологической истории двух планет.

Ученые установили, что обширные плато Венеры, известные как тессеры, могли образоваться в результате таких же процессов, какие сформировали самые ранние континенты на нашей планете миллиарды лет назад.

Сообщается, что, используя высокопроизводительное компьютерное моделирование и данные с космического корабля «Магеллан», специалисты смоделировали образование Земли Иштар, крупнейшего плато Венеры.

В итоге оказалось, что Земля Иштар и другие тессеры могли подняться из горячих недр планеты в ходе процесса, схожего с образованием кратонов нашей планеты – древних ядер наших континентов.

В работе отмечается: «Особенности, которые мы нашли на Венере, поразительно похожи на ранние континенты Земли, что позволяет предположить, что динамика прошлого Венеры могла быть более схожа с динамикой Земли, чем считалось ранее».

Резюмируется, что полученные данные позволяют лучше понять геологическую эволюцию Венеры, Земли и других каменистых планет.

Ранее было названо число лун в нашей Солнечной системе.