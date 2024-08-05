Найдена черта, которая «роднит» людей и лошадей

Эксперты из Техасского университета A&M в США узнали о лошадях кое-что новое. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что эти животные, как и люди, могут страдать от посттравматического стрессового расстройства.

Поясняется, что такое расстройство, как правило, возникает у нас в результате шокирующего, страшного или опасного события.

Добавляется, что это тяжелое состояние психики, обычно сопровождаемое тревогой, депрессией, навязчивыми мыслями о случившемся и другими симптомами.

Ученые говорят: «Так как у лошадей есть когнитивная память и способность вызывать воспоминания, у них может развиться поведение, похожее на посттравматическое стрессовое расстройство у людей, в ответ на повторяющуюся травму».

Говорится, что источниками травмирующего опыта для животных чаще всего становятся жестокие методы дрессировки или отлова, а также медицинские процедуры, громкие звуки и тесные пространства.

Страдающие от такого расстройства лошади могут вести себя нервно и проявлять агрессию: кусаться, лягаться, а также пытаться вырваться и сбежать.

Информируется, что их чувствительность к негативным событиям в прошлом обусловлена сильной реакцией «бей или беги» в ответ на угрозы, поскольку в дикой природе животным приходилось спасаться от хищников.

Резюмируется, что лошадям с таким расстройством зачастую можно помочь специальными тренировками и медикаментозной терапии, которую должен назначить ветеринар.

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