Александр Орловский: разоблачение главаря криптомошеннической ОПГ, - расследование СМИ

Пару недель назад стали появляться новости с заголовками: «Александр Орловский — очередной инфоцыган или крипто эксперт? Отзывы и разоблачение», «Александр Орловский — мошенник и аферист? Отзывы и вся правда о заработке на крипте» и тому подобное. Эти якобы «разоблачения», написанные будто под копирку, сводились к тому, что на самом деле Александр Орловский никакой не «скамер», а агнец, несущий свет криптопросветительства. Как пишет в своем расследовании издание CRiME, чуть ли не в каждой подобной публикации присутствует фото Александра Орловского в роскошном антураже и совет записаться на курсы этого мошенника.

Далее в расследовнии сообщаются следующие факты: "Все «разоблачения», реабилитирующие Орловского, прежде всего апеллируют к тому, что во всемирной паутине якобы преобладают положительные отзывы о нём и его курсах. Но вот незадача: подобные публикации про Орловского имеют кричащие признаки «имиджевости» (то есть, это «заказухи»). Хотя бы потому, что в каждом из «разоблачений» эпично живописуют, какой Александр Островский молодец, но ни слова о том, кто конкретно и в чём именно обвиняет этого новоявленного криптогуру. Очевидно, что появление сих опусов на разнокалиберных интернет-сайтах – отнюдь не рекламная кампания. Это, скорее, кампания по выдавливанию из верхушки поисковой выдачи негативных упоминаний о нашем юном криптоменторе. И одновременно – попытка их дискредитации. С первого взгляда – дешево, сердито и умно. Но Александр Орловский такой примитивной информационной активностью добился явно не того результата, которого желал. Его усердие заметили и оценили. И на него снова полилось всё то говно, которое он так старательно закапывал поглубже.

Александр Орловский и его дешевый фотошоп

Недавно медиа-проект 360ua со ссылкой на источники в МВД сообщил (это сообщение подхватило множество других интернет-ресурсов), что «3 мая 2024 года было возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Украины Орловского Александра Александровича, проживающего в последний год в Дубае». Издание пишет, что «Александр Орловский известен в Украине, России, Польше, ОАЭ и Турции продажей несуществующей криптовалюты с дисконтом, курсов трейдинга, а также созданием пирамид по схеме Понци». Ссылаясь на анонимные источники, издание утверждает, что Александр Орловский задолжал вкладчикам в его «криптопирамиду» более $4 млн. Более того, якобы в «отношении Александра Орловского возбуждено уголовное дело по коллективному заявлению обманутых инвесторов, покупателей псевдо-курсов, а также обычных доверчивых граждан, которые переводили Орловскому деньги для покупки криптовалют». Мы со своей стороны провели встречную проверку изложенной информации и, честно говоря, «железобетонного» подтверждения ей не нашли. В частности, мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть, что Александр Орловский стал фигурантом уголовного дела – с привязкой к его ФИО в публичных базах данных не «светится» ни один подходящий судебный документ.

Как это пояснить? Объяснений этому может быть два. Первое, самое простое, - наши коллеги «ударили в штангу», информатор «слил» им неправдивую информацию. Второе чуть сложнее. Как правило, уголовное производство сразу относительно конкретного лица открывается, если, грубо говоря, фигурант был пойман за руку на месте преступления. По заявлению пострадавших, пускай и коллективному, производство будет открыто по факту заявления. И на начальных этапах дознавателям это заявление нужно проверить на предмет того, действительно ли имело место уголовное правонарушение (не говоря уже об оглашении кому-то подозрения). Звучит не так уж сложно, но сам процесс может растянуться на долгие месяцы. Если действительно на Орловского было подано заявление в Нацполицию, причем, относительно недавно (в мае этого года), следователи могли физически не успеть собрать необходимые данные. По одной простой причине – нехватка следователей и перегруженность судов. [И поэтому мы не увидели упоминаний Орловского в реестрах в контексте «уголовки»].

А второе предположение очень даже имеет право на жизнь. В одном из подкастов, записанных, насколько можно судить, в мае этого года (когда предположительно возник вполне здоровый интерес к персоне Орловского со стороны правоохранительных органов), Александр Орловский прямо признал, что получил немало претензий и угроз преследования в судебном порядке из-за своего «преподавания». Но тогда Александр Орловский подчеркнул, что подавляющее большинство его «пациентов» безгранично довольны его менторством. Мол-де, воду мутят идиоты-неудачники, неспособные даже под его чутким руководством погрузится в прекрасный мир криптовалют.

Найти живые отзывы тех «учеников» криптоментора Орловского, которые изрядно потратились на его уроки и остались, мягко говоря, недовольны, крайне сложно. На соответствующей странице отзывов крупнейшего украинского сайта-отзывника otzyvua.net о курсах Орловского сплошной позитив. «Очень полезно и интересно», «как я рад», «заработал 3000 долларов без вложений», «спасибо Саше Орловскому за наше счастливое детство». Ваш покорный слуга ради эксперимента вбросил туда немного негатива:

Не прошло и 20 минут, как какое-то тело забросило в отзывы свои пять звёздочек ни о чем. Хотя между моим негативным комментарием и предыдущим позитивным временной разрыв был аж в неделю. То есть, команда Орловского тщательно мониторит крупнейшие сайты отзывов и топит весь негатив про «гуру» фейковыми позитивными отзывами. И не только. Исследовав страницу отзывов про курсы нашего криптоментора на всё том же otzyvua.net, я не мог избавиться от ощущения, что Александр Орловский периодически заносит администрации сайта некоторую сумму бабла, чтобы она снесла комментарии недовольных (вполне возможно, что и мой скоро снесут). Я просмотрел все 133 отзыва (на момент подготовки этой статьи) и кроме своего не нашел ни одного сугубо негативного. Как такое может быть? Ведь даже сам Александр Орловский признает, что среди его бывших «студентов» найдется около полусотни недовольных вплоть до подачи иска в суд и заявления в полицию. Впрочем, «чистильщики» оказались недостаточно педантичными: они пропустили комментарии к некоторым отзывам:

Один из бывших студентов Орловского утверждает, что курсы «криптогуру», образно говоря, не совсем качественные – никто из 120 «однокурсников» автора к криптоуспеху так и не пришел.

Есть еще несколько других сервисов отзывов, куда Александр Орловский со своими правками пока не влез. Тут можно найти достаточно информации о том, как проходят «уроки» этого криптоментора, и каких результатов обычно достигают «ученики» под его «наставничеством».

Антон из Львова (с некоторыми правками):

"Если вы человек, который хочет просто немножко структурировать знания в криптовалюте и узнать какие направления существуют, то вам подойдет базовый тренинг за минимальную цену. Хотя, если честно, структурированность и подача инфы тут на 3 из 10. Слабая подача материала, чувствуется, что Александр непрофессионально подошел к преподаванию, а прямо из головы выгружает информацию. Есть каналы на ютубе с гораздо более качественной подачей (ну, реально сильно круче) и бесплатно. Если вы реально надеетесь заработать в крипте, то точно советую найти тех, кто реально в этом заинтересован, а не этот курс.

Аргументы следующие:

1. Зум-встречи с конкретными ответами регулярно переносятся и излагаются часто не теми, кто зарабатывает именно на крипте, а на обучении криптовалютам.

2. Устаревшая информация, подаваемая на курсе (1-2 года отставания), которая уже не является актуальной. Саша не хочет обновлять инфу, ведь его курс всё равно покупают.

3. Декларация о поддержке Александром или кураторами (студентов – прим. ред.) соответствует действительности на 5-7% от того, что должно быть. За 90 дней курса связь от кураторов или Александра была почти нулевой. Им не интересно, как у ученика дела, удалось ли овладеть всем материалом. Не сделал тестовое задание – плевать, главное оплатил. Написал меньше 5 раз запрос (на консультацию – прим. ред.) - плевать на тебя, главное – оплатил.

4. Обратную связь по тестам никто дает, и тогда возникает вопрос: зачем эти тесты? (прошедшие курс это подтвердят).

5. Оплатив индивидуальный курс, вы получите ровно одну консультацию, которая, возможно, была тупо надиктована и записана, а затем рассылалась всем, кто заплатил. Александр Орловский не погружается в нюансы, все советы под копирку. Это очень ощутимо. В этом плане курс просто похож на фастфуд, не стоит за него переплачивать. Не рекомендую покупать.

6. На нашем потоке провел опрос, из 127 участников хоть что-то заработать удалось менее 5%, всем остальным сказали, что вам просто не повезло.

7. На требование вернуть средства, как вы понимаете, никто не отреагировал, потому что их уже потратили где-то на рекламу следующего курса :))

У Орловского простая механика заработка: продал курс, вложил немножко денег в крипту, немножко в маркетинг следующего курса, немножко себе купил атрибутов миллионера… потом тех, кто случайно заработал, выставил как крупных криптанов, а на бычьем рынке ваши средства, которые он вложил, ему немножко принесли пруфов… Вот такая нехитрая схема".

Но если копать не очень глубоко, то создается впечатление, что Александр Орловский – типичный представитель такого вида проходимцев, как «инфоцыгане». Речь о мошенничестве, при котором лицо, представляясь успешным профессионалом, за дорого продает информационные продукты, которые не представляют практически никакой ценности. Но наша редакция всегда копает глубже. Утром прошлой субботы автор этих строк страдал от скуки, и потому решил не откладывать на понедельник разбор «кейса Орловского». Я заполнил заявку на пробный бесплатный курс крипто-ментора и, честно говоря, к вечеру об этом напрочь забыл.

Вечером, когда я на кассе супермаркета расплачивался за алкоголь, у меня зазвонил телефон. «Вы не забыли, что у вас в 19:00 онлайн семинар по криптовалютам?» - спросил приятный девичий голос. «Конечно нет, это же событие всей моей жизни!» - ответил я и посмотрел на часы. Было без пятнадцати семь. Доковылял до дома, включил ноутбук, открыл пиво. Улыбающийся Александр Орловский уже вовсю поучал. «А вы знаете, что технология биткоина такая же старая, как и «Айфон»? – заявил Орловский. – Когда появился биткоин, в эту технологию никто не верил, а теперь один биткоин стоит 70 тысяч долларов!». На этом месте я заподозрил, что Александр Орловский не особо отличает криптовалюты от технологии блокчейн, на которых они (и не только они) строятся, и пошел покурить. Когда я вернулся, то обратил внимание на ряд подозрительных деталей. Часы за спиной Орловского всё время показывали без десяти десять, комментарии в чате писали явно боты, лектор почти не отрывал глаз от экрана ноутбука, словно читал с суфлера.

Лекцию ради упрощения я бы разбил на три условные части. Первая – «криптовалюты – это легко и просто», завлекающая аудиторию утверждениями, что «на крипте могут заработать даже малые дети». Вторая – «даже если это на самом деле сложно и долго, у меня есть верный торговый бот, который будет за вас успешно торговать за небольшой процент мне» - очевидно, должна развеять сомнения потенциального «студента» в перспективах легкого, ненапряжного заработка. Последнюю я бы назвал «Не будь неудачником!» Тут Александр Орловский откровенно давит на жадность, говорит «ты сможешь покупать дорогие вещи», «заботиться о родных», «у тебя всегда будет запас денег» и т.п., и т.д. При этом на мониторе рядом с фейсом ментора мелькают картинки с дорогими «тачками», стопками баксов, брендовыми шмотками и золотыми «котлами». И лишь после того, как аппетит публики, её жажда лёгкой наживы, казалось бы, окончательно разогрелись, ей называют суммы и ссылки, куда переводить деньги. Кликнул и я. Меня перебросило на страничку «бронирования учебы в крипто-академии Financial Freedom Academy» сервиса электронных платежей Wayforpay.

За бронирование места к вожделенному криптобогатству нужно заплатить какие-то жалкие 390 грн. Ей-богу, мне не жалко таких денег, но при оплате через шлюз я никак не мог увидеть, кто на самом деле получит мой «взнос». Так сказать, имена, пароли и явки. Я плюнул на это дело и пошел допивать коньяк. Но мне помешали.

«Добрый вечер! Я из Financial Freedom Academy, - прощебетал всё тот же девичий голос. – Я вижу, что вы не забронировали место на дальнейшее обучение…»



«А, вы об этом… - ответил я и начал врать. – Понимаете, в чем дело. На самом деле крипта для меня не новость, я даже торгую по чуть-чуть на «Бинансе» и «Кукоине». Мне бы подтянуть свои знания и навыки, так сказать, вверх, а затем их углубить и расширить».

«О! – обрадовалась девица. – У нас для вас есть курс «Групповое менторство», сейчас я вам кину ссылку на платеж…»

«Нет, - говорю, - Тут такое дело: я человек старой закалки, не доверяю я этим всем платежным сервисам. Мне бы из рук в руки или на банковские реквизиты через «Ощадбанк» или «Приват 24».

«Без проблем, сейчас я отправлю вам в «телеграмм» реквизиты… А где вы работаете?»

«Да нигде, - (и тут Остапа понесло). – На пенсии я. Ушел из Киберполиции после ранения, полученного в перестрелке с криптомошенниками».

«Хи-хи! Ха-ха! – девица на том конце толи оценила шутку, толи обрадовалась возможности «развести» на бабки кибермента. – Вы реквизиты получили?»

«Ага…» - я открыл «тележку» и чуть не поперхнулся пивом, увидев ценник в 40 тыс. грн.

«Вам нужно оплатить уже сейчас, места на этот курс разбирают очень быстро!»

«Ага, щас…», - тороплюсь заскринить переписку – уже на следующее утро, догадавшись о подвохе, её вычистят.

Александр Орловский

«Вам нужно зайти в «Приват 24»…

«Девушка, успокойтесь, ничего платить я не буду, - не выдержал я. – Вы вообще не боитесь сесть в тюрьму как соучастник мошенничества?»

«Шо?»

«Спокойной ночи», - сказал я, положил трубку и пошел спать.



А на следующее утро я принялся анализировать имеющуюся информацию. Здесь сначала нужно остановиться на «официальной» биографии Орловского. То есть на фактах, которые в заказных публикациях его окружение разгоняет по интернету. А в них есть странные нестыковки. Начнем с детства. Вот тут утверждается, что он вырос в «небольшом городе в Украине». А здесь упомянуто, что Александр Орловский закончил среднюю школу на Троещине в Киеве, который несколько крупнее «небольшого города». В большинстве же заказных публикаций место рождения и провождения детства юного дарования обходят стороной.

Биографы Орловского (как и он сам) заверяют, что где-то в 2014 году, в возрасте 16 лет он сам, без родителей переезжает в Польшу, поступает в старшую школу, а затем в университет. Если верить вот этой цыдулке, администрация польской школы, узнав, что Саша бездомный, отправила его жить на чердак. После школы и поступления в универ, Александр Орловский вынужден был за комнату на чердаке платить. Поэтому пришлось искать подработку. В «послужном списке» ментора Орловского заправка, кухня ресторана, бар. Именно в баре состоялась судьбоносная встреча Орловского с загадочным криптобизнесменом.



Человека слева выдают за польского криптогуру, вдохновившего юного Александра Орловского

Те же биографы криптопроходимца Александра Орловского отмечают, что поначалу ему с криптой не везло. Он пустил псу под хвост личные сбережения и одолженные деньги. Пока старшие наставники не свозили его на профильные ивенты, не поделились опытом и не дали некие сигналы. И тогда Александр Орловский взял мамины серьги (непонятно, то ли мама все-таки поехала с ним в Польшу, то ли сынуля спер украшения, отправляясь в дальнюю дорогу), отнес их в ломбард, вырученные деньги снова вложил в крипту. И тут ему поперло, да так, что не перестает переть до сих пор. Если долго копаться в имиджевых заметках, разнесенных приспешниками сего ментора по интернету, можно найти еще больше нестыковок. Например, когда появились первые слухи, что на Орловского есть «уголовка», от которой он прячется за границей и ему «светит» экстрадиция, его окружение растиражировала опровержение. Согласно которому Александр Орловский ни от кого не прячется, живет и работает в Киеве в своей квартире на улице Леси Украинки, поэтому ни о какой экстрадиции речи быть не может, следовательно, слухи о мошенничестве Александра и уголовном деле на него – нелепейший фейк.

Открываем относительно свежую «заказушку» про Сашу, вроде бы как оплаченную самим Сашей, а в ней черным по белому написано: «Сейчас он вместе с девушкой живет в Варшаве, но потихоньку перебирается в Дубай: в прошлом году эксперт купил элитную квартиру – естественно, с прибыли от крипты». Вот эта вот оговорочка «естественно, с прибыли от крипты», кстати, наводит на мысль, что квартира в ОАЭ на самом деле куплена за деньги с лохов, которых Александр Орловский с пользой для себя учит получать «прибыли от крипты». Недомолвки, манипуляции и небольшая ложь, как деревья, за которыми не видно леса, могут скрывать большое «разводилово». А оно начинается с рекламы образовательных курсов Орловского и его бесплатного семинара.

Ни один нормальный, а не «скамерский», образовательный проект или учреждение в своей рекламе не будет вам обещать финансовый успех. На рекламе Мединститута вы не увидите хирурга в окружении фотомоделей на роскошной яхте, ни один юрфак не заманивает абитуриентов изображением счастливого судьи в «Порше» с чемоданом «нала» на пассажирском сиденье. Нормальные образовательные проекты и вузы дают студентам доступ к знаниям, учат ими пользоваться, обучают профессии. Они не учат зарабатывать деньги.

Александр Орловский утверждает, что научит. Но чтобы овладеть профессией криптотрейдера, для начала нужно немножко изучить хотя бы основы экономики и финансов. Александр Орловский заявляет, что уже во время обучения на его курса вы сможете зарабатывать «косарь» в неделю. На официальном сайте курсов Орловского есть раздел, в который вряд ли заглядывает обычный посетитель, прежде чем соблазниться на посулы криптоментора. В такие разделы обычно ходят адвокаты, полицейские и журналисты-расследователи. Он называется «Договор оферты». По сути это юридический документ, в котором расписаны права и обязанности сторон, здесь указано, за что на самом деле «пациент» платит Саше Орловскому. А получит он лишь «комплекс обучающих действий по собственной методике». Про хоть какую-то прибыль, не говоря уже про «косарь в неделю», тут ни единого слова. Несмотря на обещания «наставника» в рекламе и на бесплатно семинаре, грамотные юристы прописали договор оферты так, что после уплаты денег де-юре Александр Орловский своим студентам практически ничего не должен. Поскольку «оплата услуг является акцептом данной Публичной оферты». Однако хитрожопость Саши Орловского и его команды сыграла с ним злую шутку. Читаем внимательно «Публичный договор» с самого начала:

А вот что внизу:

Договор оферты заключается с «исполнителем» - ФЛП Орловский Александр Александрович, а не кем-то другим. Что вполне логично. Но не совсем логично, куда на самом деле идут деньги «абитуриентов», рискнувших приобщиться к крипте под менторством этого физлица. И тут мы возвращаемся к моему субботнему вечеру. И смотрим на реквизиты, на которые люди Орловского хотели получить с меня 40590 грн 00 коп. (где-то $1 тыс. по курсу). Это – физическое лицо-предприниматель Сергутина Катерина Олеговна.

Что получается? Если бы на моем месте оказался какой-то наивный «хомяк», заплатил бы за обучение на «косарь в неделю» у Орловского, но Сергутиной, то, осознав свою ошибку, получить назад свои деньги даже по суду он бы не смог. Потому что Орловскому он ничего не платил, а с Сергутиной ни о чем не договаривался.

Как выяснилось, данное ФЛП достаточно свежее – оно зарегистрировано не многим более месяца назад – 30 июня 2024 года. На момент подготовки этой статьи оно не успело «засветиться» в большинстве публичных баз данных. По данным сервиса Vкursi, ФЛП Сергутина Катерина зарегистрирована в Киеве на Лесном проспекте (это жилмассив на левом берегу украинской столицы), её основной вид деятельности – «другие виды образования». Насколько известно, Александр Орловский со своим шапито Financial Freedom Academy орудует как минимум с августа прошлого года (тогда же зарегистрировал соответствующее ФЛП). «Молодость» ФЛП Сергутиной говорит о том, что регистрировалось оно отнюдь не для уменьшения налоговой нагрузки на ФЛП Орловского (что само по себе является уголовным преступлением – фиктивным предпринимательством и уклонением от налогов). Говорить о том, что Катерина Сергутина – субподрядчик нашего криптопроповедника, которой Александр Орловский, например, делегировал обучение части студентов, тоже не приходится. Иначе деньги за обучение шли бы от ФЛП Орловский Александр к Сергутиной Катерине, а не от «абитуры» к Сергутиной напрямую (по крайней мере, если делать это законно).

Итак, вывод, что смысл регистрации ФЛП Сергутина – отмывание денег и заметание следов. И само собою возникает предположение, что таких подставных физлиц-предпринимателей вокруг аферы Орловского скопилось целое созвездие. Ведь, согласно последним заявлениям нашего криптоментора, к сегодняшнему дню горнило его обдираловки прошло чуть ли не 15 тыс. «учеников». Это десятки и десятки миллионов гривен, которые от греха подальше нужно отмыть и вывести. Что мы имеем в сухом остатке. Людям за немалые деньги продают по сути бесполезный информационно-образовательный продукт, безосновательно обещая, что с его помощью можно добиться финансового успеха. Это очень похоже на завладение чужим имуществом путем обмана или злоупотребления доверием. То есть, преступление, предусмотренное статьей 190 Уголовного кодекса Украины. А именно – мошенничество. А поскольку здесь явно задействован далеко не один человек, то, скорее всего, мы имеем ч.5 ст. 190 ККУ – мошенничество, совершенное в особо крупных размерах и/или организованной группой. А это от пяти до двенадцати лет «зоны» с конфискацией имущества.

Александр Орловский и Ко не сможет прикрыться договором публичной оферты, состряпанным хитрыми адвокатами. Не только потому, что фактически эта шайка свою же оферту нарушает. Верховный суд Украины в своем вердикте по делу № 711/6944/14-к от 03.06.2021 года постановил следующее (цитирую): присвоение средств по предварительному договору без намерения заключать основной договор и выполнять по нему обязательства, квалифицируется как мошенничество. Переведу с судебного на человеческий: если вы лжец и проходимец, то свою публичную оферту засуньте себе в задницу – вас всё равно будут судить за мошенничество.

Вопрос: предстанет ли Александр Орловский перед судом как главарь организованной преступной группировки жуликов? Нет. Потому что я сомневаюсь, что Александр Орловский всё это придумал, организовал и является конечным бенефициаром мошеннической схемы. Есть у меня большое подозрение, что деньги, собранные Сергутиной и такими же подставными физлицами-предпринимателями, перетекают не в карман Орловского. Я предполагаю, что Александр Орловский – «лицо» аферы, верхушка айсберга, в определенной мере такой же подставной, как ФЛП, обирающие его «студентов». Разбирая «кейс» Орловского, я наткнулся на следы, ведущие к более опытным проходимцам, связанным с коррупционными скандалами и грандиозными аферами".

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