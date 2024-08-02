Вратарь сборной Украины может перебраться в один из лучших клубов мира

Лучший способ ослабить конкурента — это переманить к себе его игрока. Похоже, такой ​​логики придерживаются в английском «Манчестер Сити».

После того, как в прошлом сезоне английский клуб проиграл в Лиге чемпионов мадридскому «Реалу» из-за отличных действий Андрея Лунина, победители АПЛ решили купить украинского голкипера. Об этом сообщает OneFootball.

25-летний украинец может стать игроком «горожан», изучающих трансферный рынок в поисках усиления для укрепления своего спортивного проекта. Одной из позиций, наиболее волнующей Пепа Гвардиолу, является вратарь, учитывая возможный переход Эдерсона в чемпионат Саудовской Аравии.

Несмотря на наличие Штефана Ортеги, правление клуба ищет вратаря с большим опытом, чтобы конкурировать за эту позицию. И после матча Лиги чемпионов в клубе готовы заплатить за Андрея 35 миллионов евро.

Напомним, интерес к Лунину также приписывают к «Манчестер Юнайтед».