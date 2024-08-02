В Крыму уничтожены установки С-400, — соцсети

Во временно оккупированном Крыму во время ночной ракетной атаки были уничтожены четыре пусковые установки С-400. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский ветер» со ссылкой на источники в пятницу, 2 августа.

«Как мы сообщали, предварительно ночью в Крыму были уничтожены четыре пусковые установки С-400», — говорится в сообщении.

Утверждается, что ночью в Севастополе на высотах Кая-Баш была поражена позиция ЗРК С-400 «Триумф» — 4х ПУ на базе МАЗ-543 и РЛС типа 92Н6. На этом месте были зафиксированы очаги пожаров.

Также в соцсетях распространяется видео, на котором вроде бы зафиксированы пуски ракет ATACMS по Крыму, которые и поразили С-400.

Напомним, силы обороны поразили российские С-300 и С-400 в Крыму.