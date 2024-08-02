Зеленский хочет, чтобы этой осенью больше украинских детей учились «нормально», а не онлайн

Этой осенью большее количество детей должно вернуться к привычному обучению в школах. Для этого надо подготовить соответствующие решения. Об этом в своем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский сказал, что на правительственном уровне готовятся кадровые решения, а также дополнительные решения, чтобы уже этой осенью больше украинских детей смогли учиться в школах.

«Не онлайн, а нормально — чтобы была нормальная школьная жизнь настолько, насколько это сейчас, во время войны, возможно. Конечно, ключевая задача — обеспечить и Силы обороны, и государственный бюджет, и социальную устойчивость Украины. Я благодарен всем в мире, кто нам помогает», — подчеркнул президент.

Напомним, в Минобразования рассказали, где брать учителей для украинских школ.