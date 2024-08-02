Стало известно, где у украинцев за границей чаще отбирают детей

У украинцев за границей изъяли 430 детей, 65 из них удалось вернуть. Чаще детей забирали от украинских родителей в Германии и Польше. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на Национальную социальную сервисную службу Украины, реализующую государственную политику в сфере социальной защиты населения и защиты прав детей.

Так, в Германии у украинцев изъяли 122 ребенка, а в Польше — 39. В Норвегии и Испании из семей забрали по 20 детей.

Как рассказал глава Национальной социальной сервисной службы Украины Василий Луцик, причины изъятия ребенка от родителей достаточно разные.

«Может быть как незнание законодательства страны пребывания нашими родителями, разный подход, скажем так, к воспитанию детей в Украине и за рубежом. Например, когда ребенка громко ругают на улице, когда ребенка самого, например, в возрасте до десяти лет отправляют в школу, что в принципе в Украине привычно, а во многих странах Европы это запрещено», — пояснил он.

«Кроме того, ребенка могут забрать по объективным причинам, когда у родителей наблюдаются проблемы со здоровьем, в том числе психические расстройства. Тогда для безопасности детей их помещают в местные учреждения опеки различных форм, существующих в конкретной стране. Задача же социальной сервисной службы в таком случае найти родственников или законных представителей ребенка, которые готовы поехать в другую страну, забрать его домой и дальше заниматься ним», — рассказал чиновник.

Напомним, в американских приютах регулярно насилуют детей мигрантов.