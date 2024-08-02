В Минобразования рассказали, где брать учителей для украинских школ

В Украине существует большой дефицит учителей, и решить эту проблему можно путем интеграции педагогов из числа ВПЛ. Об этом заявил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой, пишет Укринформ.

«Дефицит учителей в Украине колоссальный, в частности, математика, английский язык, информатика и т.д. Помочь решить эту проблему можно путем интеграции педагогов из числа внутренне перемещенных лиц. Мы разрабатываем сейчас со службой занятости специальный отдельный ресурс для учителей ВПЛ, потому что есть регионы, где готовы предоставлять им жилье, платить повышенную зарплату, лишь бы они приезжали работать», — сказал министр.

Он также отметил, что, в частности, в Николаевской области не хватает педагогов. В то же время, там активно интегрируют учителей, внутренне перемещенных из Донецкой, Херсонской областей.

«Это правильная политика, потому что педагоги должны работать в тех регионах, где они проживают, и не терять свои профессиональные навыки», — сказал Лисовой.

Напомним, в украинских школах будут изучать вооружение и военную технику.