Браузер Google Chrome усилят искусственным интеллектом

Браузер Google Chrome ждет серьезное обновление. Стало известно, что готовится.

О планах поведала компания Google.

Указывается, что ключевой «фишкой» новой версии станет интеграция искусственного интеллекта Gemini в систему поиска и функцию Google Lens.

Ожидается, что пользователи получат возможность воспользоваться новым интерфейсом истории поиска, который предоставляет более удобный и интуитивно понятный способ управления предыдущими запросами.

Уверяется, что благодаря искусственному интеллекту Chrome становится еще более полезным инструментом для выполнения задач и поиска информации.

Разработчики говорят, что интеграция Google Lens в Chrome открывает новые возможности для распознавания изображений.

Сообщается, что люди смогут получать информацию о содержимом изображения, просто щелкнув правой кнопкой мыши или выбрав отрывок текста.

Добавляется, что доступ к функции Google Lens можно получить из адресной строки или через меню в правом верхнем углу.

Кроме этого, компания представила функцию Tab Compare, которая поможет пользователям в процессе покупок.

Специалисты поведали, что с ее помощью можно просматривать созданный нейросетью обзор продуктов на одной странице, открыв несколько вкладок.

Поясняется, что данная функция полезна для сравнения отзывов, цен и других параметров нескольких товаров перед покупкой.

Резюмируется, что внедрение новинок запланировано в течение следующих нескольких недель.

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