Харрис допустила интересную оговорку на похоронах

Вице-президент США Камала Харрис, которая, скорее всего, станет кандидатов на пост главы государства от Демократической партии, допустила интересную оговорку. Произошло это на похоронах конгрессвумен-демократа Шейлы Джексон Ли.

Политик назвала себя президентом.

Она сказала: «Являясь сенатором США, я была горда стать его соавтором. А потом, будучи президентом... будучи вице-президентом, для меня было честью, вместе с нашим президентом Джо Байденом, стоять рядом с конгрессвумен Шейлой Джексон Ли, когда наш президент подписывал ее законопроект».

Ее ошибку собравшиеся встретили овациями.

Ранее Трамп озаботился расовой принадлежностью Харрис.