В Хезболле заявили о «новой фазе конфликта с Израилем»

Гибель главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командира движения Хезболлы Фуада Шукра — новый этап конфликта с Израилем. Об этом заявил на церемонии прощания с Шукром лидер Хезболлы Хасан Насралла, сообщает The National.

По его словам, Израиль этими операциями пересек «красные линии», что знаменует новую фазу «многостороннего конфликта, которая заставит Израиль лить слезы».

«Очертания новой фазы боя зависят от реакции врага», — заявил Насралла.

Он снова опроверг причастность Хезболлы к обстрелу 27 июля поселка Мадждаль-Шамса на контролируемых Израилем Голанских высотах: тогда от взрыва ракеты погибли 12 детей. Власти Израиля заявляли, что к инциденту относится Шукр.

«Наше расследование показало, что мы не несем ответственности за инцидент в Мадждаль-Шамсе. Если бы это были мы, мы бы признались, как делали много раз раньше», — подчеркнул Насралла.

Он назвал удар по Бейруту, когда погиб Шукр, не ответным мероприятием, а актом агрессии.

Напомним, ЕС и США пытаются остановить возможную войну на Ближнем Востоке.