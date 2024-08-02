Генштаб рассматривает добровольный призыв в армию без участия ТЦК

Генеральный штаб ВСУ рассмотрел предложения об изменениях в порядок проведения призыва, согласно которым командиры воинских частей смогут призывать военнообязанных, изъявивших желание служить, без участия ТЦК. Об этом Генштаб сообщил на своей Facebook-странице.

«Генеральным штабом Вооруженных сил Украины, в инициативном порядке, проработаны предложения по изменениям в Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период, позволяющие командирам воинских частей осуществлять призыв военнообязанных, изъявивших желание проходить военную службу без участия в этих мероприятиях территориальных центров комплектования и социальной поддержки», — говорится в сообщении.

Генштаб считает, что внедрение этих изменений позволит:

— упростить механизм привлечения граждан на военную службу по мобилизации;

— командирам воинских частей подобрать и призвать на военную службу личный состав, мотивированный для защиты Украины;

— военнообязанные смогут выбрать вакантные должности, находящиеся в воинских частях, в том числе по родственной гражданской специальности или навыкам;

— нивелировать риски для граждан быть призванными через ТЦК и СП в другие воинские части (не по собственному выбору).

Напомним, Зеленский объяснил сложности мобилизации.