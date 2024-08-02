В Турции спустили на воду второй украинский корвет

Второй украинский корвет класса Ada Гетман Иван Выговский (F-212) спустили на воду на корабле турецкой компании Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM). Об этом сообщает издание Clash Report в соцсети Х.

Среди присутствовавших на церемонии были министр обороны Украины Рустем Умеров, командующий ВМС Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа, народный депутат, Герой Украины Мустафа Джемилев, первая леди Украины Елена Зеленская и другие.

Длина корабля 100 метров, ширина 14,40, осадка 3,90 метров, полное водоизмещение 2340 тонн, максимальная скорость 30 узлов.

Судно оснащено самым современным радиооборудованием, артиллерийским и ракетным вооружением, включая противокорабельные ракеты Гарпун. На нем также предусмотрен ангар для базирования вертолета.

Первый корвет, названный в честь Ивана Мазепы, уже готов и проходит испытания в Черном море. Корабль станет флагманом Военно-морских сил Украины.

Иван Выговский (1608-1664) — украинский военный и государственный деятель, гетман Войска Запорожского с 1657 по 1659 годы. Преемник Богдана Хмельницкого, попытавшегося резко изменить внешнеполитический курс Гетманщины в сторону Речи Посполитой.

Выговский в украинской историографии известен как поборник превращения Речи Посполитой в триединое государство (Королевство Польское, Великое княжество Литовское, Великое княжество Русское), проект которого был описан в Гадячском договоре (1658).

Одержал победу над армией московитов в битве под Конотопом.

#BREAKING Ukrainian Navy’s second Turkish-built ADA-class corvette Hetman Ivan Vyhovskyi (F-212) has been launched in Istanbul, Türkiye today.



— Hetman Ivan Mazepa, Ukraine’s first ADA-class corvette, is expected to be the flagship of the new Ukrainian Navy. pic.twitter.com/37uS7lWdek — Clash Report (@clashreport) August 1, 2024

Напомним, украинские дроны потопили вражеский ракетный катер. На его борту могли находиться до 40 моряков.