Голливуд решил экранизировать… автобиографию Бритни Спирс

Голливуд решил снять фильм по автобиографии певицы Бритни Спирс «Женщина во мне». Права на мемуары во время аукциона купила компания Universal Pictures, пишет издание Variety.

Сообщается, что режиссером ленты будет Джон М. Чу, снявший документальный фильм про певца Джастина Бибера и «Иллюзию обмана 2».

Продюсером картины выступит Марк Платт.

Стоит напомнить, что книга Бритни Спирс вышла в свет осенью прошлого года. С тех пор только в США продали 2,5 миллиона экземпляров.

Критики назвали воспоминания певицы жесткими и честными.

Съемки фильма подтвердила и сама артистка.

Ранее Бритни Спирс хотела получить главную роль в фильме «Дневник памяти».