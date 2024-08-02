Зеленский анонсировал кадровые решения на правительственном уровне

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал подготовку новых кадровых решений на уровне правительства. Об этом он заявил в вечернем обращении.

Как рассказал президент, сегодня он провел совещание с премьер-министром Денисом Шмыгалем по восстановлению Украины. В частности, по результатам поездки в Харьков, Полтавскую область, на Волынь и в Ровно и проведенных совещаний.

«Это касается и достройки объектов, и ключевых приоритетов восстановления, и также людей, способных обеспечивать полную реализацию государственных задач. На правительственном уровне готовятся кадровые решения», — отметил Зеленский.

Напомним, Зеленский обещает разработать мирный план уже к ноябрю.