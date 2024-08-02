Американский гигант Intel готовится к массовому сокращению сотрудников

Американский компьютерный гигант Intel будет массово увольнять своих сотрудников. Об этом информирует Reuters.

Компания сообщила о планах сократить 15% сотрудников – это 17,5 тысяч человек.

Также планируется приостановить выплату дивидендов с четвертого квартала 2024-го года.

Указывается, что после такой громкой новости акции Intel рухнули в цене упали на 20%, а сама компания потеряла 24 миллиарда долларов рыночной стоимости.

Говорится, что сейчас Intel следует так называемому плану оздоровления: главное внимание уделяется созданию передовых процессоров искусственного интеллекта и увеличению своих производственных мощностей.

При этом генеральный директор компании Пэт Гелсингер сказал, что ему требуется меньше людей в штаб-квартире и больше сотрудников на местах, поддерживающих клиентов.

Справка :

Intel – американская компания, разработчик и производитель электронных устройств и компьютерных компонентов: микропроцессоров и наборов системной логики для клиентских вычислительных систем и для дата-центров, ПЛИС, чипов для систем искусственного интеллекта и для интернета вещей, энергонезависимой памяти.

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