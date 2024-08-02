Украина имеет ограничения по F-16, — Business Insider

Американские истребители значительно улучшат парк устаревших советских самолетов Киева, усилив его оборону и наступление, а также повысив его огневую мощь. Однако в использовании самолетов есть определенные ограничения. Об этом пишет Business Insider.

«У Украины всего несколько самолетов и всего несколько пилотов, обученных их использованию. Кроме того, у России есть свои самолеты и ПВО, которые могут их сбивать. А это значит, что Украина не может использовать свои F-16 для наступления на передовой, как она хотела бы», — указывает издание со ссылкой на военных экспертов.

В частности, Питер Лейтон, научный сотрудник Института Азии Гриффита, служивший в ВВС Австралии, сказал, что Украина должна быть осторожна при использовании истребителей и избегать потерь, чтобы она могла использовать F-16 как можно дольше.

«F-16 должны быть хорошо защищены на земле и развернуты в основном для операций в пределах воздушного пространства Украины», — отметил он.

По его словам, основную угрозу для них представляют российские ЗРК большой дальности (С-400) и остающиеся в воздушном пространстве России российские истребители, но запускающие ракеты класса «воздух-воздух» большой дальности в воздушное пространство Украины.

«Если украинские F-16 действительно приблизятся к линии фронта, им придется оставаться на очень низкой высоте, чтобы укрыться от российских радаров», — добавил Джастин Бронк, эксперт по России и воздушной войне Королевского объединенного института оборонных исследований Великобритании.

Марина Мирон, научный сотрудник кафедры военных исследований Королевского колледжа Лондона, добавила, что Украине необходимо создать сеть радиолокационных станций, укрепленных ангаров, запасных частей, систем дозаправки и качественных аэродромов.

Напомним, стало известно, сколько истребителей F16 уже получила Украина.