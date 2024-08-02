Свежая социология: Трамп уверенно опережает Харрис

Социологическая компания Rasmussen Reports представила свежий опрос. В нем измерили уровень поддержки главных претендентов на пост президента США.

Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп уверенно обходит вице-президента Камалу Харрис, которую, вероятно, поддержат демократы.

Так, сразу 49% опрошенных американцев отдали предпочтение бывшему президенту страны.

При этом соратницу Джо Байдена поддерживают лишь 44% граждан.

Также 4% респондентов сказали, что проголосовали бы за другого кандидата, а 2% не смогли определиться со своим выбором.

Добавим, что этот опрос проводился 24-25 июля среди 2 163 граждан США, которые сообщили о намерении голосовать на президентских выборах. Погрешность составляет 2%.

Ранее Трамп заявил, что Харрис пыталась предотвратить войну в Украине.