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Новости > Свежая социология: Трамп уверенно опережает Харрис

Свежая социология: Трамп уверенно опережает Харрис

Агата Кловская
02.08.24 15:20
123
Свежая социология: Трамп уверенно опережает Харрис

Социологическая компания Rasmussen Reports представила свежий опрос. В нем измерили уровень поддержки главных претендентов на пост президента США.

Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп уверенно обходит вице-президента Камалу Харрис, которую, вероятно, поддержат демократы.

Так, сразу 49% опрошенных американцев отдали предпочтение бывшему президенту страны.

При этом соратницу Джо Байдена поддерживают лишь 44% граждан.

Также 4% респондентов сказали, что проголосовали бы за другого кандидата, а 2% не смогли определиться со своим выбором.

Добавим, что этот опрос проводился 24-25 июля среди 2 163 граждан США, которые сообщили о намерении голосовать на президентских выборах. Погрешность составляет 2%.

Ранее Трамп заявил, что Харрис пыталась предотвратить войну в Украине.

Тэги: США, мир, Дональд Трамп, выборы президента США, Камала Харрис

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