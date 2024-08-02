Оказалось, что красивые люди… живут дольше

Эксперты из Аризонского университета и университета штата Техас в США выяснили кое-что необычное. Появились данные их отчета.

В нем сказано, что была выявлена связь между привлекательностью людей в молодости и продолжительностью их жизни.

Сообщается, что высокая физическая привлекательность способна позитивно влиять на процессы социальной стратификации – это обеспечение занятости, получение более высоких доходов и формирование полезных социальных связей.

Указывается, что данные социальные преимущества могут привести к лучшим результатам в жизни, подчеркивая важную роль, которую общественное восприятие красоты играет в формировании общего здоровья и долголетия.

Во время опыта ученые оценили сведения о 8 386 людях, окончивших школу в 1957-м году.

Отмечается, что участники этого проекта, известного как Висконсинское лонгитьюдное исследование, согласились передавать исследователям информацию о своем здоровье на протяжении тридцати лет.

Американцы использовали фотографии из ежегодных школьных альбомов для оценки привлекательности людей из выборки по специальной шкале, а затем сравнили результаты с другой информацией о подопытных.

Информируется, что модели позволили команде учитывать различные сопутствующие факторы, такие как успеваемость в средней школе, интеллект, семейное положение, доход во взрослом возрасте, а также психическое и физическое здоровье в среднем возрасте.

В итоге выяснилось, что люди, оцененные как наименее привлекательные, имели значительно более высокий риск смертности по сравнению с людьми со средней привлекательностью.

Добавляется, что те, кто находился внизу рейтинга привлекательностью, жили в среднем на 16,8% меньше людей со средней и высокой физической красотой.

Ранее оказалось, что алкоголизм таки ведет к импотенции.