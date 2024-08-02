Украинские города попали в топ-100 самых дорогих в Европе

Опубликован топ-100 самых дорогих городов Европы. Создал его сервис Numbeo.

Эксперты во время работы оценили стоимость проживания, качество жизни и цены на недвижимость.

В итоге получился индекс стоимости жизни.

Самыми дорогими городами стали швейцарские Женева (101,7) и Цюрих (100,4).

Далее следуют исландский Рейкьявик (83,9), английский Лондон (78,7), норвежский Осло (78,4), датский Копенгаген (75,7), французский Париж (73,6), финский Эспоо (73,1), шотландский Эдинбург (69,9) и нидерландский Амстердам (69,7).

Нашлось в списке место и украинским городам. Киев занял 91-е место (28,6), Одесса – 93-е (27,2), а Львов – 94-е (25,8).

Примечательно, что российские Москва (38,9) и Санкт-Петербург (34,2)занимают в рейтинге 72-е и 82-е места соответственно, а белорусский Минск (27,8) оказался на 92-й строчке.

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