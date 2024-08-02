Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 580 590 солдат

В Украине продолжается война. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на пятницу, 2 августа.

Сообщается, что были ликвидированы уже 580 590 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 8 402 танка, 16 211 боевых бронированных машин, 16 161 артиллерийская система, 1 134 РСЗО, 907 средств ПВО, 363 самолета, 326 вертолетов, 13 005 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 407 крылатых ракет, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 21 872 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 2 719 единиц специальной техники.

Ранее Зеленский рассказал, какой видит роль Китая в завершении войны с РФ.