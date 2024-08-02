Петр Пуняк (подставной директор WR group) прикрывает афериста, обвиняемого в изнасиловании, - СМИ

Петр Пуняк руководит фирмой-«пустышкой», которая была создана для прикрытия скандального бизнесмена из Львова, подозреваемого в строительных махинациях и изнасиловании. Об этом пишут украинские СМИ.

Далее издание сообщает следующие факты: «Петр Пуняк, 1995 года рождения, уроженец Ивано-Франковской области, хотя и презентует себя как коренного жителя города Дрогобыч. После окончания школы он пошел работать барменом и диджеем во львовские развлекательные заведения, где познакомился с влиятельными владельцами бизнеса. Уже в 2018 году, по данным СМИ, становится директором ресторана Casa Leone в Итальянском дворике и с радостью рассказывает , что это заведение присоединяется к фестивалю Ночи во Львове.

Но дальше его история начинает путаться. По последним новостям , в которых он уже фигурирует, как руководитель одной из крупнейших компаний по управлению коммерческой недвижимости в западном регионе — WR group, якобы он создал этого «гиганта» в 2019 году. Это, конечно, не так и в реальности сказок о том, что бармен стал владельцем огромной многопрофильной компании в сфере недвижимости, на самом деле не существует. Доказать это удалось через открытые реестры.

Петр Пуняк (в середине) в 2016 году, за три года до того, как его сделали якобы руководителем огромной компании по недвижимости. Фото — со страницы Петра Пуняка в запрещенной в Украине социальной сети «Одноклассники»

На самом деле Пуняк Петр Владимирович в 2019 году владел исключительно ФЛПом, который специализировался на предоставлении в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества.

В 2019 и 2020 годах Пуняк руководил компанией «Мой центр пищи», которая также предоставляет в аренду помещение и по факту владеет теми развлекательными заведениями, где работал наш герой. Однако никакого намека на то, чтобы Петр Пуняк был владельцем крупной компании по недвижимости в 2019 году, еще не было. Но ведь невозможно, чтобы на ФЛП была зарегистрирована такая компания-гигант, как WR group, о которой активно пишут и «Новое время (теперь NV)», и профильные сайты по недвижимости?

Выяснилось, что к этому году это действительно было именно так. Только в мае 2023-го было зарегистрировано ООО «Западная группа недвижимости», которое имеет англоязычное название WEST REALTY GROUP, LLC (WR Group). Руководителем и учредителем этой компании является Петр Пуняк, а размер уставного капитала составляет целых 20 000 грн. То есть — одна из крупнейших компаний по управлению коммерческой недвижимости в западном регионе — это всего лишь ФЛП, дополненный ООО с капиталом в одну среднюю зарплату по Украине.

К слову, история украинского бизнеса не раз видела, как влиятельные лица нанимали так называемых зиц-руководителей Фунтов, чтобы не светиться в новостях. Так вышло и в этом случае. В марте 2023 года издание NV. Бизнес" сообщало , что компания WR group планирует до конца года открыть пять новых торговых центров. Об этом рассказывал основатель компании Петр Пуняк. Вот только самой WR group в марте 2023 года, как выяснилось, еще не было. В то время был только ФЛП, а сама фирма появилась только в конце весны этого года.

А далее следуют новости, связанные с Петром Пуняком на региональных западных сайтах. И вот Дрогобычский городской совет в июне 2023 года сообщил , что в Дрогобыче открыли торговый центр «Парк». Тот самый, что в новости «NV. Бизнес» в марте этого года анонсировал Пуняк. «На открытие также прибыли руководство общества — городской голова Тарас Кучма и его заместители Виталий Вовков и Юрий Кушлик, соучредитель компании-арендатора Петр Пуняк и отец Ростислав Мелех, который освятил помещение и детскую площадку», — пишет нам Дрогобычский городской совет и в конце добавляет , что городским советом был проведен открытый аукцион на право аренды земельного участка на улице Владимира Великого, общей площадью 13 000 м². В итоге проведенного аукциона фирма-победитель ООО «Компания Риэл-эстэйт групп» получила право на аренду этого участка«. Никакого упоминания о WR group здесь нет.

В той же новости от «NV. Бизнес» за март 2023 года, которая кстати никоим образом не маркирована как рекламный контент, хотя имеет все признаки такого, есть информация о других проектах Пуняка: «В 2022 году WR Group открыла торговые комплексы Fabrik (26 тыс. кв. м) , Майдан (22 тыс. кв. м) и ЛАЗ-695 (12 тыс. кв. м) во Львове». Действительно, в июне прошлого года во Львове открылся новый торговый центр «Fabrik». Правда, принадлежит он вышеупомянутой компании «Риэл-эстэйт групп», как и торгово-развлекательный центр ЛАЗ-695. Только реализацией площадей и управлением этих торговых центров занимается компания WR Group.

Пуняк в марте 2023 года дословно говорит: «Мы развиваем формат торговых центров в маленьких городах. Планируем в этом году (2023) построить пять ТЦ, в том числе в городах с населением 100 тыс. человек». Вот только его компания WR Group действительно ничего не строит, а занимается исключительно сдачей в аренду помещений, что является основным видом деятельности для ФЛП Пуняк Петр Владимирович.

Получается, что, по крайней мере, три торговых центра, которые себе в активы приписывает WR Group, построила компания «Риэл-Эстейт Групп». Эта компания зарегистрирована во Львове и принадлежит Владимиру и Наталье Швед. Швед является скандальным львовским застройщиком, прославившимся незаконным строительством коттеджа в парке «Вознесение» на улице Полевой, а затем был многочисленный раз оштрафован за незаконную перепланировку памятников архитектуры. В 2017 году Владимир Швед подозревался в изнасиловании 24-летней девушки из Николаева. Выяснилось, что бизнесмен предложил подвезти ее на своем автомобиле, а впоследствии достал нож и принудил к близости. Шведа отпустили под залог почти в 130 тыс. грн. и в августе 2018 года дело было закрыто из-за примирения с потерпевшей. В 2019 году Швед прославился тем, что разрушил историческую мозаику с рыбами на здании магазина «Океан», созданную по мотивам львовского художника Владимира Патыка. В том же году он открыл стриптиз-клуб напротив Ратуши.

Конечно же, с такой репутацией даже дружба с мэром Львова не спасала Владимира Шведа. Итак, была придумана классическая схема с привлечением мальчика-зайчика, в качестве нового медийного лица. Торговые центры строит Швед, но чтобы лишний раз не напоминать о себе, рекламировать их и представлять он делегировал бармену Петру Пуняку. Кстати, помните, сначала этого материала упоминалось, что Петр Пуняк в 2019 году числился руководителем компании «Мой центр пищи»? Сейчас этот пост занимает Молинский Виталий Владимирович, который «по стечению обстоятельств» в 2018 году был руководителем «Риэл-Эстейт Груп» бизнесмена Владимира Шведа».

Авторы статьи также сообщают: «Петр Пуняк и Давид Арахамия могут выдохнуть. Причем отдельно, ведь никакой связи между ними не нашлось. Хотя нет, одна есть — в 2020 году Пуняк баллотировался во Львовский городской совет от „Слуги народа“ и вероятно мог видеть когда-то лидера пропрезидентской фракции. Но в контексте кейса Пуняка интересны совсем другие связи, показывающие, как гнилые бизнесмены расправляют крылья во время войны. И как оказалось, что клеймо насильника и разрушителя исторических зданий совсем не означает уход из бизнеса с позором. Достаточно лишь прикрыться „Фунтом“ по имени Петр Пуняк».