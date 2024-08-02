Составлен список продуктов, которые защищают от рака

Эксперты из университета Патанджали в Индии рассказали, какие продукты защищают от рака. Они составили очень полезный список.

В их отчете сказано о том, что жирная рыба, куркума, бобовые, цельные злаки, фрукты, овощи, зеленый чай и крестоцветные овощи богаты полезными веществами, обладающими антиканцерогенными свойствами.

Данная работа основывалась на результатах предыдущих исследований на тему пользы правильного питания в рамках стратегий профилактики и лечения рака.

В итоге оказалось, что выраженными антиканцерогенными свойствами обладают несколько групп продуктов.

Так, отмечается, что фрукты, овощи, фасоль, чечевица и зеленый чай содержат много витаминов и минералов, а также антиоксидантов – растительных соединений, защищающих клетки организма от повреждений.

Также сказано, что цельное зерно (коричневый рис, овес, цельнозерновой хлеб) богаты клетчаткой, которая помогает выводить канцерогены из организма и регулировать уровень сахара в крови.

Подчеркивается, что важны для здоровья жирные рыбы - лосось, скумбрия, сардины. В их составе много омега-3 жирных кислот, которые обладают противовоспалительными свойствами и препятствуют росту опухолей.

Информируется, что крестоцветные овощи (брокколи, цветная и брюссельская капуста) содержат сульфорафан – вещество, которое также способно уничтожать раковые клетки.

При этом определенные определенные специи, такие как куркума, могут предотвращать онкологические заболевания благодаря своим противовоспалительным и антибактериальным свойствам.

Резюмируется, что есть и категории продуктов, провоцирующих рак: это красное и обработанное мясо, алкоголь, пища с высокой степенью переработки, трансжиры и еда с высоким содержанием добавленного сахара.

Ранее кардиолог объяснил, почему обязательно нужно завтракать.